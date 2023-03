Die GeoCollect GmbH und Viessmann Deutschland haben auf der Messe ISH 2023 die Ausweitung ihrer strategischen Zusammenarbeit vereinbart. Zusätzlich zur bereits praktizierten Kooperation bei Anlagen bis 100 kW Wärmeleistung nehmen die Partner jetzt auch den Markt für große Anlagen bis circa zwei Megawatt in den Blick. Die nahezu überall verfügbare oberflächennahe Erdwärme ist eine der Schlüsselkomponenten für die hundertprozentig regenerative Wärmeversorgung von Gebäuden.

Jan Bernd Faust, Geschäftsführer GeoCollect GmbH: “Gemeinsam sind wir auch bei der Umsetzung von Großprojekten ein zuverlässiger Partner für anlagentechnische Komplettlösungen. Insbesondere bei innerstädtischen Quartieren im Bestand und im Neubau, bei Kalten Nahwärmenetzen und bei großen Einzelobjekten machen unsere flächen- und energieeffizienten Kollektoren die Nutzung erneuerbarer, oberflächennaher Geothermie häufig erst möglich”.

Dr. Frank Voßloh, Geschäftsführer Viessmann Deutschland GmbH: “Die Integration des GeoCollect-Systems in die anlagentechnische Gesamtkompetenz von Viessmann eröffnet beiden Partnern neue Möglichkeiten, ihre Kunden mit innovativen Lösungen bei der Bewältigung der Herausforderungen der Energie- und Wärmewende, der Dekarbonisierung, der Reduzierung der CO 2 -Belastung und der Verringerung der Abhängigkeit von Rohstoffimporten zu unterstützen.

Mit den Kollektoren von GeoCollect nutzen Sole-Wärmepumpen die im Erdreich gespeicherte Sonnenenergie besonders effizient. So ist bei Standardauslegung nur ein Drittel der beheizten Gebäudefläche für das Kollektorfeld erforderlich. Durch die Installation auf mehreren Ebenen ist auch auf engen innerstädtischen Grundstücken eine Erdwärmenutzung möglich. Die auch in Trinkwasserschutzgebieten verlegbaren Absorber entziehen durch ihre besondere Form dem Erdreich deutlich mehr Wärme als einfache Rohrkollektoren.

Die jetzt vereinbarte strategische Zusammenarbeit bezieht sich sowohl auf Anlagen, in denen das GeoCollect-System als alleinige Wärmequelle zum Einsatz kommt, als auch auf Installationen mit hybriden Quellen. In Kombination mit PVT-Modulen, Energiezäunen oder Luft-Solar-Absorbern dient das mit GeoCollect-Kollektoren erschlossene Erdreich als temperaturstabile Wärmequelle und saisonaler Wärmespeicher. Dadurch werden auch bei höheren Vorlauftemperaturen hohe Jahresarbeitszahlen erreicht, was insbesondere im Bestand Vorteile bietet. Bereits erprobte Hydraulikkomponenten zum Management hybrider Systeme erlauben die Nutzung der aktuell vorteilhaftesten Wärmequelle sowie unter anderem die Regeneration des Erdreichs durch solare Überschüsse. In Verbindung mit einer entsprechend ausgelegten Flächenheizung ist das energieeffiziente, regerenative Kühlen von Gebäuden (Natural Cooling) möglich.

Installiert wird das GeoCollect-System ausschließlich durch von GeoCollect geschulte und zertifizierte Verlegepartner oder von erfahrenen Viessmann-Partnerbetrieben.