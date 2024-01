Rückenwind durch Digitalisierung. Aktuelle Zahlen der Trendforscher von Querschiesser zeigen: Immer mehr Handwerks-Betriebe erkennen die Digitalisierung als Chance, um Betriebsabläufe zu vereinfachen, Kosten zu sparen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Auf dem Weg der Transformation unterstützt die GC-Gruppe ihre Kunden mit der DigitalBox - einem intelligenten Werkzeugkasten für Abläufe, Aufträge und Umsatz im Fachhandwerk. Als Kooperationspartner der DigitalBox ergänzt geoCapture jetzt die bestehenden Tools um die Möglichkeiten der Einsatzplanung sowie der Fuhrpark- und Werkzeugverwaltung.

Ein Blick auf ausgewählte Leistungen von geoCapture:

Alles in Ordnung mit der Werkzeugverwaltung

Werkzeuge sind das A und O eines Handwerksbetriebs. In den meisten Fällen fehlt allerdings eine zentrale Datenbank, um den betrieblichen Werkzeugkasten optimal zu verwalten. Mit der Werkzeugverwaltung von geoCapture ist alles in Ordnung und organisiert, weil Betriebe sämtliche Daten in einer Cloud-Datenbank speichern können. Über GPS und sogenannte Beacons wissen Fachhandwerker stets, wo ihre Werkzeuge sind. Wartungen werden über die Werkstattfunktion geplant und verwaltet, aufwändiges manuelles Buchen fällt weg.

Mit Fahrzeugortung einfach sicher unterwegs

Betriebe profitieren von Fahrzeugortung in Echtzeit. GPS-Sender von geoCapture ermitteln den aktuellen Standort der Fahrzeuge und übertragen diese per Mobilfunk an die Server von geoCapture. Die Software bringt Sicherheit in die Dokumentationen, schützt vor Diebstahl, reduziert die Überstunden und überzeugt mit einem verlässlichen Leistungsnachweis im Gespräch des Handwerkers mit seinem Kunden - auch in Sachen Nachkalkulation.

Genaue Einsatzplanung, geringere Kosten

Je klarer die Planung desto besser der Ablauf. Mit optimierten Einsatzzeiten senken Fachhandwerker ihre Kosten. geoCapture bietet Lösungen, mit denen Projekte und Baustellen reibungslos laufen. Mit wenigen Schritten ordnen die Betriebe Personal und Maschinen, exakt ausgerichtet auf das jeweilige Projekt. Das System prüft dabei auf Fehlzeiten wie Urlaub, Krankheit beim Personal oder auf Werkstatttermine bei Fahrzeugen oder Arbeitsgeräten.

Piet Bünte, bei der GC-Gruppe verantwortlich für strategische Partnerschaften im Bereich der Digitalisierung: „Wir unterstützen unsere Kunden in allen betrieblichen Feldern mit digitalen Lösungen, von denen nur die besten den Weg in die DigitalBox finden. Darüber hinaus befassen wir uns mit externen Partnern und ihren Lösungen, die unseren Kunden in Kooperation mit der DigitalBox Vorteile bringen. Mit geoCapture sparen Fachhandwerksbetriebe viel Zeit und Geld und haben das gesamte Servicepaket in einem System.“

Rene Esselmann, Partnermanager geoCapture GmbH: „Unsere Lösungen, wie Einsatzplanung sowie das Fuhrpark- und Werkzeugmanagement, bieten den Handwerksbetrieben einen entscheidenden Mehrwert. geoCapture und die DigitalCoaches gestalten Prozesse transparent und zukunftsorientiert. Gemeinsam unterstützen wir die Betriebe auf dem Weg in Richtung Digitalisierung.“



Mehr erfahren: www.gc-gruppe.de/geocapture