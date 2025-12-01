Die Aluminium-Verbundplatten der GEO Fachhandelsmarke maw ermöglichen eine Montage in Rekordzeit. Die großformatigen Platten aus Verbundwerkstoff sind mit einem Gewicht von nur 3,8 kg/m² absolute Leichtgewichte, wodurch alte Fliesen einfach ohne mühsames und staubiges abklopfen überklebt werden können. So lassen sich Duschbereiche oder ganze Zimmerwände schnell in fugenfreie und pflegeleichte Oberflächen verwandeln. Die Kernstruktur aus Polyethylen (Typ LDPE) wird von zwei nur ca. 0,3 mm starken Aluminiumschichten umschlossen, wodurch sich die Paneele nach DIN 53495 für Nassbereiche eignen.

Die Standardformate der Platten von 1000 x 2100 mm, 1000 x 2550 und 1500 x 2550 mm (BxH), bieten Einsatzmöglichkeiten in allen Renovierungssituationen. Die Dekore werden im Direktdruckverfahren gefertigt und die Oberfläche mit einer 2-schichtigen UV-Lackierung veredelt, wodurch die Platten überaus robust und kratzfest sind.

Wählen Sie für Ihre schnelle und einfache Wandverkleidung Ihren Favorit aus unseren zahlreichen eleganten Designs oder erstellen Sie ihr individuelles Wunschmotiv aus einem Foto oder einer Bilddatei von www.stock.adobe.com. Für den Individualdruck kommen alle Designs mit einer Bildauflösung von mindestens 300 dpi in Frage.

Um die Plattenabschlüsse elegant zu verkleiden, können silberne Aluminiumprofile montiert werden. Zur Auswahl stehen hier ein Abschlussprofil und drei Verbindungsprofile. Zur flächenebenen Verbindung zweier Paneele eignet sich das H-Profil. Für Verbindungen über Eck, stehen das Inneneck-Profil und Außeneck-Profil zur Auswahl. Alle Profile sind in den Längen 2150mm und 2600mm verfügbar und können beliebig gekürzt werden.

Für die Montage in Rekordzeit empfehlen wir folgende Ausstattung:

Wasserwaage, Zollstock und Bleistift

Feinzahnige Handkreissäge und Lochsagenaufsätze

Führungsschiene und doppelseitiges Klebeband

Silikon (untergrundabhängig) oder Montagekleber

Für weitere Eindrücke und Ideen besuchen Sie www. geoprodukte.com oder besuchen Sie GEO auf Social-Media.