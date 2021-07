Pressemeldung

Das geprüfte 8mm starke Sicherheitsglas kann optional gegen Aufpreis mit Glasbeschichtung und in verschiedenen Farben wie bspw. Edelgrün oder Edelgrau gewählt werden. Hochwertig verchromte Metallbeschläge runden das elegante und zeitlose Design ab, welches sich optisch problemlos in jede Badsituation integrieren lässt. Die Serie maw fit verfügt über innen flächenbündige Scharniere, die eine leichte Reinigung ermöglicht. Als Besonderheit kann Ihre rahmenlose Duschkabine wahlweise mit Classic- oder Scandic-Beschlag geliefert werden.

Die Serie maw fit enthält Lösungen für Nischeneinbausituationen, Eck- und Fronteinstiege, Walk-Ins sowie Badewannenaufsätze. Außerdem sind die Duschkabinen für die unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar, da solch eine rahmenlose Dusche immer im Sondermaß angefertigt wird. Zudem sind Schrägschnitte, Ausschnitte oder ungleichschenklige Ausführungen möglich. Die Duschkabinen eignen sich für bodenebene Einbausituationen und den Aufbau auf einer Duschtasse.

