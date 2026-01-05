Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bereichern Sie unser ambitioniertes TEAM

GEO Produkte GmbH ist ein dynamisches und modernes Unternehmen, das seit 1975 ein etablierter Hersteller von Duschtrennwänden mit Standort in Schwetzingen ist. Neben dem deutschen Markt beliefern wir auch das europäische Ausland.

Ihre Aufgaben u. a.

telefonische Kundenberatung und -betreuung

Erstellung von Angeboten und technischen Konzepten für kundenspezifische Anfragen

technische Klärung zwischen Kunde und Konstruktion

Erstellung sowie finale Prüfung technischer Zeichnungen auf Basis von Aufmaß-Skizzen

Unterstützung der Konstruktionsleitung bei Entwicklungsprozessen und Produkttests

Erstellung sowie kontinuierliche Pflege von Montageanleitungen, Messeplänen und Stücklisten

Bearbeitung von Sondermaßaufträgen und Weiterleitung an die Produktion zwecks Fertigung

Erstellung von Angeboten, eigenständige Auftragsabwicklung sowie Pflege der Kundenstammdaten

Reklamationsbearbeitung

Ihr Profil

abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, technische Ausbildung von Vorteil

mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich

technisches und betriebswirtschaftliches Verständnis

sehr gute MS-Office-Kenntnisse

strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten

Genauigkeit und eine ausgeprägte Kommunikationsstärke

versierter Umgang mit Kunden

Teamfähigkeit

Unser Angebot

einen unbefristeten Arbeitsvertrag

30 Urlaubstage pro Jahr

Urlaubs-, Weihnachts- und Geburtstagsgeld

Prämie bei Dienstzugehörigkeit von 10, 20, 30 und 40 Jahren

leistungsorientierte Vergütung

einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Zuschuss zum Firmenfahrrad

Zuschuss zur Firmenfitness

Mitarbeiterrabatte

abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem zukunftssicheren Unternehmen

einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz

eine familiäre Unternehmenskultur

flexible Arbeitszeiten

bedarfsorientierte Weiterbildung und fachspezifische Weiterentwicklungsmöglichkeiten

ausreichend kostenfreie Park- und Fahrradstellplätze vor der Tür

Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Anfangstermin bitte an:

Frau Sabrina Kotzyba

traumjob(at)geoprodukte.com

Tel: 06202 2093 30

