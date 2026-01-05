GEO Produkte GmbH sucht Technisch kaufmännischer Sachbearbeiter Vertrieb (w/m/d) in Vollzeit
GEO Produkte GmbH ist ein dynamisches und modernes Unternehmen, das seit 1975 ein etablierter Hersteller von Duschtrennwänden mit Standort in Schwetzingen ist. Neben dem deutschen Markt beliefern wir auch das europäische Ausland.
Ihre Aufgaben u. a.
- telefonische Kundenberatung und -betreuung
- Erstellung von Angeboten und technischen Konzepten für kundenspezifische Anfragen
- technische Klärung zwischen Kunde und Konstruktion
- Erstellung sowie finale Prüfung technischer Zeichnungen auf Basis von Aufmaß-Skizzen
- Unterstützung der Konstruktionsleitung bei Entwicklungsprozessen und Produkttests
- Erstellung sowie kontinuierliche Pflege von Montageanleitungen, Messeplänen und Stücklisten
- Bearbeitung von Sondermaßaufträgen und Weiterleitung an die Produktion zwecks Fertigung
- Erstellung von Angeboten, eigenständige Auftragsabwicklung sowie Pflege der Kundenstammdaten
- Reklamationsbearbeitung
Ihr Profil
- abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, technische Ausbildung von Vorteil
- mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich
- technisches und betriebswirtschaftliches Verständnis
- sehr gute MS-Office-Kenntnisse
- strukturiertes und zielorientiertes Arbeiten
- Genauigkeit und eine ausgeprägte Kommunikationsstärke
- versierter Umgang mit Kunden
- Teamfähigkeit
Unser Angebot
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- 30 Urlaubstage pro Jahr
- Urlaubs-, Weihnachts- und Geburtstagsgeld
- Prämie bei Dienstzugehörigkeit von 10, 20, 30 und 40 Jahren
- leistungsorientierte Vergütung
- einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
- Zuschuss zum Firmenfahrrad
- Zuschuss zur Firmenfitness
- Mitarbeiterrabatte
- abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem zukunftssicheren Unternehmen
- einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz
- eine familiäre Unternehmenskultur
- flexible Arbeitszeiten
- bedarfsorientierte Weiterbildung und fachspezifische Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- ausreichend kostenfreie Park- und Fahrradstellplätze vor der Tür
Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Anfangstermin bitte an:
Frau Sabrina Kotzyba
traumjob(at)geoprodukte.com
Tel: 06202 2093 30
Das GEO-Team freut sich auf SIE!