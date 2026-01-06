Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und bereichern Sie unser ambitioniertes TEAM

GEO Produkte GmbH ist ein dynamisches und modernes Unternehmen, das seit 1975 ein etablierter Hersteller von Duschtrennwänden mit Standort in Schwetzingen ist. Neben dem deutschen Markt beliefern wir auch das europäische Ausland.

Ihre Aufgaben u. a.

Sicherung der gesamten DV

Administration, Wartung und Weiterentwicklung unserer Hard- und Softwareumgebung

Überwachung, Pflege und Implementierung von Backup-Strategien

Koordinierung externer Dienstleister

Ansprechpartner und Betreuung der End-User

Unterstützung und Betreuung des ERP-Systems

Beschaffung und Installation neuer Hard- und Software

Reorganisation und Überwachung von Dateien

Plattenoptimierung, Fehlerbehebung

Überwachung, Anlegen und Verwalten von Benutzern (Usern), Gruppen und Freigabeberechtigungen (Passwortschutz)

Terminplanung und Organisation bei Fehlerbehebung durch Softwarebetreuer

Bestellung von Hardware und Verbrauchsmaterial für die DV-Abteilung

Strategische Planung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur

Planung und Implementierung von IT-Projekten

Erstellen des Monatsabschlusses und den damit verbundenen Statistiken

Überwachung der Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards

Unterstützung der Fachabteilungen

Koordination und Nachverfolgung der jährlichen Updates auf den Servern

Überwachung der virtuellen Serverlandschaft: beinhaltet die Prüfung von Schnittstellen der einzelnen Server, Plattenplatzverwaltung, Wartung und Weiterentwicklung der Hard- und Softwareumgebung sowie die korrekte Sicherung der Systeme

Ihr Profil

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation

mehrjährige Praxiserfahrung sowohl im kaufmännischen als auch im IT-Bereich

fundierte Kenntnisse in:

o Administration von Windows- und Linux-Servern

o ERP-System Infor

o Netzwerkmanagement (VPN, Firewall, etc.)

o Backup- und Recovery-Strategien

o Active Directory, GPO's und Exchange Online

o Microsoft Client- und Serverbetriebssystemen (10,11, 2012 R2, 2019 Datacenter)

umfassende Erfahrung in der Betreuung und Wartung von IT-Hardware, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation, Netzwerktechnik und Peripheriegeräte

sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Englischkenntnisse von Vorteil

erste Erfahrungen im Bereich VMware, Veeam und O356 wünschenswert

Kenntnisse mit PRTG (Monitoring) und EDI sowie Kenntnisse in Skriptsprachen (z. B. PowerShell, Bash) sind von Vorteil

Dienstleistungsmentalität, zielorientiertes Arbeiten, Flexibilität und Teamfähigkeit

Unser Angebot

einen unbefristeten Arbeitsvertrag

30 Urlaubstage pro Jahr

Urlaubs-, Weihnachts- und Geburtstagsgeld

Prämie bei Dienstzugehörigkeit von 10, 20, 30 und 40 Jahren

leistungsorientierte Vergütung

einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Zuschuss zum Firmenfahrrad

Zuschuss zur Firmenfitness

Mitarbeiterrabatte

abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem zukunftssicheren Unternehmen

einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz

eine familiäre Unternehmenskultur

bedarfsorientierte Weiterbildung und fachspezifische Weiterentwicklungsmöglichkeiten

ausreichend kostenfreie Park- und Fahrradstellplätze vor der Tür

Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Anfangstermin bitte an:

Frau Sabrina Kotzyba

traumjob(at)geoprodukte.com

Tel: 06202 2093 30

Das GEO-Team freut sich auf SIE!

www.geoprodukte.com