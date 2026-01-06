GEO Produkte GmbH sucht IT-Administrator - ERP-Systeme, IT-Infrastruktur & Projekte (w/m/d) in Vollzeit
GEO Produkte GmbH ist ein dynamisches und modernes Unternehmen, das seit 1975 ein etablierter Hersteller von Duschtrennwänden mit Standort in Schwetzingen ist. Neben dem deutschen Markt beliefern wir auch das europäische Ausland.
Ihre Aufgaben u. a.
- Sicherung der gesamten DV
- Administration, Wartung und Weiterentwicklung unserer Hard- und Softwareumgebung
- Überwachung, Pflege und Implementierung von Backup-Strategien
- Koordinierung externer Dienstleister
- Ansprechpartner und Betreuung der End-User
- Unterstützung und Betreuung des ERP-Systems
- Beschaffung und Installation neuer Hard- und Software
- Reorganisation und Überwachung von Dateien
- Plattenoptimierung, Fehlerbehebung
- Überwachung, Anlegen und Verwalten von Benutzern (Usern), Gruppen und Freigabeberechtigungen (Passwortschutz)
- Terminplanung und Organisation bei Fehlerbehebung durch Softwarebetreuer
- Bestellung von Hardware und Verbrauchsmaterial für die DV-Abteilung
- Strategische Planung und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur
- Planung und Implementierung von IT-Projekten
- Erstellen des Monatsabschlusses und den damit verbundenen Statistiken
- Überwachung der Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards
- Unterstützung der Fachabteilungen
- Koordination und Nachverfolgung der jährlichen Updates auf den Servern
- Überwachung der virtuellen Serverlandschaft: beinhaltet die Prüfung von Schnittstellen der einzelnen Server, Plattenplatzverwaltung, Wartung und Weiterentwicklung der Hard- und Softwareumgebung sowie die korrekte Sicherung der Systeme
Ihr Profil
- erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
- mehrjährige Praxiserfahrung sowohl im kaufmännischen als auch im IT-Bereich
- fundierte Kenntnisse in:
o Administration von Windows- und Linux-Servern
o ERP-System Infor
o Netzwerkmanagement (VPN, Firewall, etc.)
o Backup- und Recovery-Strategien
o Active Directory, GPO's und Exchange Online
o Microsoft Client- und Serverbetriebssystemen (10,11, 2012 R2, 2019 Datacenter)
- umfassende Erfahrung in der Betreuung und Wartung von IT-Hardware, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation, Netzwerktechnik und Peripheriegeräte
- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Englischkenntnisse von Vorteil
- erste Erfahrungen im Bereich VMware, Veeam und O356 wünschenswert
- Kenntnisse mit PRTG (Monitoring) und EDI sowie Kenntnisse in Skriptsprachen (z. B. PowerShell, Bash) sind von Vorteil
- Dienstleistungsmentalität, zielorientiertes Arbeiten, Flexibilität und Teamfähigkeit
Unser Angebot
- einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- 30 Urlaubstage pro Jahr
- Urlaubs-, Weihnachts- und Geburtstagsgeld
- Prämie bei Dienstzugehörigkeit von 10, 20, 30 und 40 Jahren
- leistungsorientierte Vergütung
- einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
- Zuschuss zum Firmenfahrrad
- Zuschuss zur Firmenfitness
- Mitarbeiterrabatte
- abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem zukunftssicheren Unternehmen
- einen modern und ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplatz
- eine familiäre Unternehmenskultur
- bedarfsorientierte Weiterbildung und fachspezifische Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- ausreichend kostenfreie Park- und Fahrradstellplätze vor der Tür
Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühestmöglichen Anfangstermin bitte an:
Frau Sabrina Kotzyba
traumjob(at)geoprodukte.com
Tel: 06202 2093 30
Das GEO-Team freut sich auf SIE!