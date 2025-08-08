Verwandeln Sie Ihr Badezimmer in eine stilvolle Wohlfühloase - mit der neuen Duschserie S5 von GEO.

Diese clevere Lösung kombiniert modernes Design mit durchdachter Technik und bietet Ihnen maximale Freiheit bei der Gestaltung Ihrer Dusche.

Designvielfalt, die begeistert

Ob in Silberglanz, Schwarz oder Gold - die hochwertigen Profile und der elegante Designer-Stangengriff setzen stilvolle Akzente in jedem Bad. Die klaren Linien und die edlen Oberflächen machen die Dusche zum echten Blickfang - ganz gleich, ob Sie sich für eine Nische, einen Fronteinstieg oder einen Eckeinstieg entscheiden.

Technik, die den Alltag erleichtert

Hinter dem eleganten Look stecken folgende Features:

6 mm starkes ESG-Sicherheitsglas sorgt für Stabilität und Sicherheit.

sorgt für Stabilität und Sicherheit. Die Glasbeschichtung lässt Wasser einfach abperlen - für weniger Kalk und weniger Aufwand beim Putzen.

lässt Wasser einfach abperlen - für weniger Kalk und weniger Aufwand beim Putzen. Der robuste Rollenlauf garantiert ein sanftes, leises Gleiten der Tür - Tag für Tag.

garantiert ein sanftes, leises Gleiten der Tür - Tag für Tag. Für noch mehr Komfort lässt sich die Tür zum Reinigen aushängen .

. Optional mit Soft-Close System erhältlich

Flexibilität, die passt

Mit einem Verstellbereich von 20 mm passt sich die Duschwand perfekt an Ihre baulichen Gegebenheiten an. Die Höhe von 1950 mm sorgt für ein großzügiges Raumgefühl - ideal für moderne Badezimmerkonzepte.

Gestalten Sie Ihre Dusche ganz nach Ihren Wünschen – stilvoll, funktional und langlebig. Eine Duschlösung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch im Alltag überzeugt. Perfekt für alle, die ihr Bad zu einem Ort der Entspannung und Ästhetik machen möchten.