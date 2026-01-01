Die Duschkabinen Serie maw flex PRO vereint hochwertige Verarbeitung mit modernem Design. Das 2m hohe und 6mm starke, serienmäßig beschichtete ESG (Einscheibensicherheitsglas) ist in ein filigranes und flächenbündiges Metallband gefasst, wodurch die Duschkabine ihre klare und elegante Form erhält. Durch den großzügigen Verstellbereich von 20mm des Wandanschlussprofils, können die Duschkabinen auch an nicht lotrechten Wänden montiert werden. Je nach Modellwahl, verfügt diese Serie über innen flächenbündige Scharniere, die eine leichte Reinigung ermöglichen – oder über Drehsäulen mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus. Profile und Beschläge sind in Chromoptik oder modernem Mattschwarz erhältlich.



Die Duschkabinen Serie maw flex PRO eignet sich für bodenebene Einbausituationen und den Aufbau auf einer Duschtasse. Die breit aufgestellte Modellauswahl enthält Lösungen für Nischeneinbausituationen, Eck- und Fronteinstiege sowie Badewannenaufsätze. Außerdem ist die Serie für die unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar, da auch Sondermaße, Schrägschnitte, Ausschnitte oder ungleichschenklige Ausführungen möglich sind.

Um das moderne Design weiter in die Badsituation zu integrieren, können optional verschiedene Glasdesigns wie bspw. Edelgrau oder ein voll- bzw. teilflächiger Siebdruck gewählt werden. Auch Individualdrucke sind bei diese Serie als Glasdesign gegen Aufpreis möglich. Es sind gestalterisch fast keine Grenzen gesetzt.



