Individuelle Duschlösungen der Fachhandelsmarke maw von GEO bieten alles, um Ihren räumlichen Gegebenheiten gerecht zu werden.

maw bietet eine Vielzahl an Sonderlösungen an. Es stehen nicht nur Maßanpassungen, verschiedene Glasdesigns oder ein individueller Glasdruck zur Auswahl, sondern auch besondere Glasschnitte. So ist es möglich, Glasausschnitte für bspw. Dachbalken oder Sockel anzufertigen. Durch individuelle Schrägschnitte kann selbst der Platz unter einer Dachschrägen maximal für Ihre Duschfläche ausgenutzt werden.

Wir lösen nahezu jede technische Herausforderung, die Ihre Badsituation stellt individuell und auf Sie zugeschnitten.

