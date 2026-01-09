09.01.2026  Pressemeldung Alle News von GEO

GEO: maw bietet Duschlösungen, die aus jeder Badsituation das Maximum an Duscherlebnis rausholen

Individuelle Duschlösungen der Fachhandelsmarke maw von GEO bieten alles, um Ihren räumlichen Gegebenheiten gerecht zu werden.

maw bietet eine Vielzahl an Sonderlösungen an. Es stehen nicht nur Maßanpassungen, verschiedene Glasdesigns oder ein individueller Glasdruck zur Auswahl,  sondern auch besondere Glasschnitte. So ist es möglich, Glasausschnitte für bspw. Dachbalken oder Sockel anzufertigen. Durch individuelle Schrägschnitte kann selbst der Platz unter einer Dachschrägen maximal für Ihre Duschfläche ausgenutzt werden.
Wir lösen nahezu jede technische Herausforderung, die Ihre Badsituation stellt individuell und auf Sie zugeschnitten.

Für weitere Eindrücke und Ideen besuchen Sie www. geoprodukte.com oder besuchen Sie GEO auf Social-Media.

Duschwände, Acryl-Tassen u. Wannen
Duschwände, Acryl-Tassen u. Wannen
GEO Produkte GmbH
Friedrichsfelder Straße 27
68723 Schwetzingen
Deutschland
Telefon:  06202 - 2093-0
www.geoprodukte.com
Anzeigen
ecom GmbH
MILWAUKEE®
CLAGE GMBH
Viessmann Holding International GmbH
Wemefa H. Christopeit GmbH

DESTATIS:

07.01.2026

Erwerbstätigkeit im November 2025 gegenüber Oktober nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

06.01.2026

Inflationsrate im Dezember 2025 voraussichtlich +1,8 %
Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2025 voraussichtlich +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

07.01.2026

Einzelhandelsumsatz im Jahr 2025 real voraussichtlich um 2,4 % höher als im Vorjahr
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung