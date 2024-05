Die WC-Trennwände aus Aluminium-Verbundplatten von perla by GEO ermöglichen eine Montage in Rekordzeit. Die in Aluminium-Profile eingefassten Platten aus Verbundwerkstoff sind mit einem Gewicht von nur 3,8 kg/m² absolute Leichtgewichte und trotzdem sehr stabil, wodurch sie sich hervorragend zur Montage als freistehende Kabinen mit Außenwand oder zum Nischeneinbau eignen.

Die Kernstruktur aus Polyethylen (Typ LDPE) wird von zwei nur ca. 0,3 mm starken Aluminiumschichten umschlossen, wodurch sich die Platten nach DIN 53495 für Nassbereiche eignen. Die Dekore werden im Direktdruckverfahren gefertigt und die Oberfläche mit einer 2-schichtigen UV-Lackierung veredelt, wodurch die Platten überaus robust und kratzfest sind. Die Höhe der WC-Abtrennungen beträgt 2022mm, gemessen bis zur Oberkante und inklusive 150mm Bodenfreiheit. Passend zu den Trennwänden können Urinaltrennwände angefertigt werden.

Die Abtrennungen können in allen Standarddekoren oder in Individualdruck geliefert werden. Wählen Sie Ihren Favorit aus unseren zahlreichen eleganten Designs oder erstellen Sie ihr individuelles Wunschmotiv aus einem Foto oder einer Bilddatei von www.stock.adobe.com. Für den Individualdruck kommen alle Designs mit einer Bildauflösung von mindestens 300 dpi in Frage.



Für weitere Eindrücke und Ideen besuchen Sie www. geoprodukte.com oder besuchen Sie GEO auf Social-Media.