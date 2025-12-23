Die Duschkabinen Serie maw flex liefert beste Qualität made in Germany und eine erweiterte Produktpalette für mehr Varianten. Das geprüfte 6mm starke Sicherheitsglas kann optional gegen Aufpreis mit Glasbeschichtung und in verschiedenen Farben gewählt werden. Hochwertig verchromte Metallbeschläge in der Farbe Platin-Silber runden das elegante und zeitlose Design ab, welches sich problemlos in jede Badsituation integrieren lässt. Je nach Modellwahl, verfügt diese Serie über innen flächenbündige Scharniere, die eine leichte Reinigung ermöglicht – oder über Drehsäulen mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus und neuer Technik im Drehlager. Optional kann die serienmäßige Einlochbohrung des Griffs gegen Aufpreis zu einer Zweilochbohrung für einen Stangengriff geändert werden. Gestalterisch sind in dieser Serie fast keine Grenzen gesetzt.

Die große Variantenvielfalt der Serie flex enthält Lösungen für Nischeneinbausituationen, Eck- und Fronteinstiege, Walk-Ins sowie Badewannenaufsätze. Außerdem ist die Serie für die unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar, da auch Sondermaße, Schrägschnitte, Ausschnitte oder ungleichschenklige Ausführungen möglich sind. Durch den großzügigen Verstellbereich von 20mm des Wandanschlussprofils, können die Duschkabinen auch an nicht lotrechten Wänden montiert werden. Die Duschkabinen eignen sich für bodenebene Einbausituationen und den Aufbau auf einer Duschtasse.

Die Komponenten der Serie maw flex verfügen über einen hohen Vormontagegrad und sind daher leichter zu montieren. Standardmodelle dieser Serie haben eine kurze Lieferzeit und 10 Jahre Garantie.



