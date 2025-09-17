Diese außergewöhnlichen Duschwandlösungen in Crash-Glas Optik werden durch die optional dazu erhältlichen LED-Streben richtig in Szene gesetzt. Neben den verschiedenen Standardgrößen sind diese auch im Sondermaß erhältlich. Die Walk-Ins können freistehend mit zwei Stabilisationsstreben oder mit einem Wandprofil und einer Strebe als Ecklösung montiert werden.

Gerade in fensterlosen Bädern wird gute Beleuchtung oft zum Problem. Die modernen Beleuchtungssysteme befinden sich meist weit weg vom Duschbereich, so dass genau dort eine dunkle Nischen entstehen. Hierfür ist die LED-Strebe von GEO die richtige Lösung.

Sie weist eine Feuchtigkeitsresistenz nach den strengen IP-Schutzklassifizierungen auf und ist mit modernen Hochleistungs-LEDs bestückt. Das Gehäuse, das gleichzeitig die Stützstrebe bildet, ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt.

Die drei erhältlichen Längen - 800/900/1000 mm - und der Verstellbereich von über 40 mm bieten größtmögliche Flexibilität beim Einbau. Standardmäßig ist die LED-Strebe für 6-8 mm Glasstärke geeignet, ist optional aber auch mit einer Glasaufnahme für bis zu 14 mm Glasstärke erhältlich - passend für Crash-Glas. Die Stromversorgung erfolgt über ein platzsparendes Kabel, das mit Niederspannung von einem außenliegenden Trafo-System gespeist wird. Dies wird bei Neueinrichtung unter Putz verlegt, beim Nachrüstsatz kann die Verkabelung auf Putz (mit einer passenden Abdeckschiene) erfolgen.

Das maw Sortiment wurde um drei neue klassische und zugleich trendige Glasfarben - Bronze, Edelgrün und Edelgrau - erweitert, sodass für jeden der Farbakzente setzen möchte etwas dabei ist:

Für weitere Eindrücke und Ideen besuchen Sie www. geoprodukte.com oder besuchen Sie GEO auf Social-Media.