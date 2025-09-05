Einige Badsituationen stellen dem Einbau einer Duschwand folgende Herausforderung: die Dusche grenzt direkt an eine bereits vorhandene Badewanne an. GEO bietet hier eine Lösung durch verkürzte Seitenteile mit Modellen der Serien flex, flex PRO und fit der Fachhandelsmarke maw.

Die drei Serien verfügen über Fronteinstiege und U-Kabinen mit verkürzten Seitenteilen, sodass sie direkt an Badewannen oder Vorsprünge angebaut werden können. Die Höhe des Seitenteils kann hierbei individuell angepasst werden.

Flex:

Das geprüfte 6mm starke ESG (Einscheibensicherheitsglas) kann optional gegen Aufpreis mit Glasbeschichtung gewählt werden. Hochwertig verchromte Metallbeschläge in der Farbe Platin-Silber runden das elegante und zeitlose Design ab, welches sich problemlos in jede Badsituation integrieren lässt.

Flex PRO:

Die Duschkabinen Serie flex PRO vereint hochwertige Verarbeitung mit modernem Design. Das 2m hohe und 6mm starke, serienmäßig beschichtete ESG ist in ein filigranes und flächenbündiges Metallband gefasst, wodurch die Duschkabine ihre klare und elegante Form erhält. Profile und Beschläge sind in Chromoptik oder modernem Mattschwarz erhältlich.

Fit:

Die rahmenlose Serie fit bringt Leichtigkeit in jedes Bad. Das geprüfte 8mm starke ESG kann optional gegen Aufpreis mit Glasbeschichtung gewählt werden und wird speziell nach Ihren Wünschen und Ihrer Bad-Einbausituation maßgefertigt. Als Besonderheit kann Ihre rahmenlose Duschkabine wahlweise mit Classic- oder Scandic-Beschlag geliefert werden.

Die Duschkabinen Serien flex, flex PRO und fit der Fachhandelsmarke maw von GEO liefert beste Qualität made in Germany. Die Modelle können in verschiedenen Glasdesigns wie bspw. Edelgrau oder satiniert gewählt werden. Duschkabinen der Serien flex und flex PRO können dank des großzügigen Verstellbereichs des Wandanschlussprofils von 20mm, auch an nicht lotrechten Wänden montiert werden. Je nach Modellwahl, verfügen die drei Serie über innen flächenbündige Scharniere, die eine leichte Reinigung ermöglicht – oder über Drehsäulen mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus. Die Komponenten der Serien verfügen über einen hohen Vormontagegrad und sind daher leichter zu montieren.

Für weitere Eindrücke und Ideen besuchen Sie www. geoprodukte.com oder besuchen Sie GEO auf Social-Media.