Die Duschkabinen Serie maw flex liefert beste Qualität made in Germany und eine große Produktpalette mit vielen Varianten. Besondere Varianten bieten Kombinationen mit Faltwänden. Sie ermöglichen durch praktisches Wegklappen bei Nichtbenutzung des Duschbereichs eine offenere Gestaltung und erweiterte Raumnutzung. Das Wegfalten der beiden Türen unterstützt außerdem das Trocknen des Nassbereiches, was gerade in kleinen oder fensterlosen Bädern sehr von Vorteil ist. Faltwände können für Nischen- und Fronteinstiegssituationen, Ecklösungen und U-Formen kombiniert werden. Das Öffnen der Faltwand über die komplette Türbreite, ermöglicht einen komfortablen Einstieg. Durch Festteile können Einbauten wie bspw. Armaturen beim Einklappen berücksichtigt werden. Die Faltwände verfügen über innen flächenbündige Scharniere, die eine leichte Reinigung ermöglicht. Festteile sind über Drehsäulen mit integriertem Hebe-Senk-Mechanismus mit den Türteilen verbunden.

Wie für die Serie maw flex bekannt, kann das geprüfte 6mm starke Sicherheitsglas optional gegen Aufpreis mit Glasbeschichtung und in verschiedenen Farben gewählt werden. Die hochwertigen Aluminiumprofile in der Farbe Platin-Silber runden das elegante und zeitlose Design ab, welches sich optisch problemlos in jede Badsituation integrieren lässt. Außerdem sind die Modelle für verschiedene Raumgegebenheiten einsetzbar, da auch Sondermaße, Schrägschnitte, Ausschnitte oder ungleichschenklige Ausführungen möglich sind. Durch den großzügigen Verstellbereich von 20mm des Wandanschlussprofils, können die Duschkabinen auch an nicht lotrechten Wänden montiert werden. Die Duschkabinen eignen sich für bodenebene Einbausituationen und den Aufbau auf einer Duschtasse.

Der Einsatz als Badewannenaufsatz ermöglicht mehr Flexibilität. Der Knopfgriff ermöglich ein angenehm leichtes Handling beim Ein- und Ausklappen der Duschwand. Die Komponenten der Serie maw flex verfügen über einen hohen Vormontagegrad und sind daher einfach und schnell zu montieren. Standardmodelle dieser Serie haben eine kurze Lieferzeit und 10 Jahre Garantie.

