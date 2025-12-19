Die Duschkabinen Serie maw flex von GEO liefert beste Qualität made in Germany und eine große Produktpalette mit vielen Varianten. Eine elegante Lösung für breite Nischeneinbausituationen bietet die vierteilige Schiebetür maw flex ANS66, die bei einer Nischenbreite ab 1,70m im Sondermaß angefertigt wird. Dank des großzügigen Verstellbereichs von +30mm und -10mm, kann die Schiebetür auch an nicht lotrechten Wänden montiert werden.

Wie für die Serie maw flex bekannt, kann das geprüfte 6mm starke Sicherheitsglas optional gegen Aufpreis mit Glasbeschichtung und in verschiedenen Farben wie bspw. Chinchilla oder Edelgrau gewählt werden. Die hochwertigen Aluminiumprofile in der Farbe Platin-Silber runden das elegante und zeitlose Design ab. Die Schiebetüren eignen sich für bodenebene Einbausituationen und den Aufbau auf einer Duschtasse. Alle Komponenten der Serie maw flex verfügen über einen hohen Vormontagegrad und sind daher leicht zu montieren.

Machen Sie Ihre Dusche durch Individualdruck zum Unikat:

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Auswahl eines Wunschmotivs für den Druck auf ein Glasteil, bietet der GEO Individualdruck. Wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus unzähligen Motiven auf www.stock.adobe.com aus, oder schicken Sie uns Ihr Bild mit einer Auflösung von mindestens 300 dpi. So wird die Dusche zum Highlight Ihres Badezimmers!



Für weitere Eindrücke und Ideen besuchen Sie www. geoprodukte.com oder besuchen Sie GEO auf Social-Media.