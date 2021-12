Pressemeldung

Bei der Komplettdusche fast der Marke maw von GEO ist der Name Programm: die Duschkabine lässt sich einfach und schnell ohne Silikon an der gewünschten Stelle montiert, mit dem vorhandenen Wasseranschluss und –ablauf verbinden und einfach plan an die Wand schieben. Eventuelle Bodenunebenheiten, lassen sich durch das mitgelieferte Fußgestell der Duschtasse leicht ausgleichen.

Design und Nutzen wird bei der Komplettdusche maw fast großgeschrieben. Sie vereint eine hochwertige und detailreiche Optik mit einer funktionalen und dichten Duschkabine. Eine verchromte Regendusche, verstellbare Massage-Düsen sowie eine Handbrause sind im Komplettpaket für Ihre Wellness-Oase inbegriffen.

Die leichtgängigen Schiebetüren aus Sicherheitsglas können für eine mühelose Reinigung, dank des Klick-Systems, ganz einfach aus- und wieder eingehängt werden. Die Führungsschienen und der Magnetverschluss sorgen für maximale Stabilität und eine hohe Dichte der Türen. Die Rückwände bestehen aus weißem Glas, das Dach der Komplettdusche aus weißem Acryl und bilden somit den optimalen Kontrast zu den matt schwarzen Profilen.

Die Komplettdusche maw fast ist in drei verschiedenen Formaten – Eckeinstieg, Runddusche und Fronteinstieg mit Seitenteil - erhältlich.

Thomas.Schuhmacher @ geoprodukte.com

maw-duschwand.com