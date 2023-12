Die junge Generation, gemeint sind die Jahrgänge zwischen 1990 und 2010, tritt nun in den Arbeitsmarkt ein und bringt turbulenten Wind mit sich. Um erfolgreich Nachwuchs zu generieren, sollten Arbeitgeber in der Branche die Bedürfnisse und Erwartungen der Gen Z kennen und verstehen. Verschiedene Aspekte, die für die Generation Z relevant sind sind es für andere Generationen eben nicht mehr. Werte und Prioritäten haben sich verschoben.

Die Bedürfnisse die die Generation mit sich bringt

Die Digitalisierung des täglichen Lebens und des Alltags ist der wichtigste Punkt der Generation Z. Sie nutzt das Smartphone als Kommunikations- und Arbeitsinstrument, da es schnell und immer verfügbar ist. Eine Mischung aus Heimatverbunden und Work-Life-Balance schätzend, mit großem Bedürfnis das Privatleben vom Arbeitsleben zu trennen. Sie wollen Selbstverantwortung tragen und Unabhängig sein und dabei angemessen bezahlt werden. Arbeiten möchten sie von überall flexibel mit einer Kombination aus digitaler und menschlicher Interaktion. Frische Ideen, starke Technologieaffinität und natürliche Neugier zeichnen die jungen Talente aus. Die Gen Z fordert Ehrlichkeit und Offenheit von ihren Arbeitgebern. Die SHK-Branche muss aufmerksam sein und attraktive Benefits anbieten, die sinnvoll und nachhaltig sind. Schlüsselthemen sind Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Die Gen Z legt großen Wert auf die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. In der SHK-Industrie bedeutet dies, dass Unternehmen innovative Technologien einsetzen und gleichzeitig ökologische Verantwortung übernehmen sollten. Nachhaltige Praktiken in der Produktion und im täglichen Betrieb werden nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch diese Generation interessieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Digitalisierung. Insbesondere im Bereich der Arbeitsprozesse und Kommunikation sollten zeitgemäße Werkzeuge und Technologien die die Effizienz erhöhen und die Gen Z ansprechen genutzt werden.

Auswirkungen auf die Arbeitswelt der SHK-Branche

Durch ihre Erwartungen und Ansprüche verändert die Generation Z den Arbeitsmarkt. Arbeitgeber in der SHK-Branche müssen sich darauf einstellen, dass sie nach Unternehmen sucht, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten und nicht nur Geld verdienen. Um diese Generation zu gewinnen, müssen Sie eine klare Mission und Werte für das Unternehmen haben. Die Einbeziehung dieser Generation hat einen erheblichen Einfluss. Es besteht die Möglichkeit, dass dies zu fortschrittlichen Lösungen in den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima führt. Unternehmen in der Branche müssen ihre Arbeitskultur und -strukturen anpassen, um Gen Z zu bedienen. Da die ältere Generation aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, wird die Generation Z die Mehrheit der Beschäftigten ausmachen. Daher müssen Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, um den Wissenstransfer von erfahrenen Mitarbeitern zur jüngeren Generation zu erleichtern. Die Gen Z hat auch einen Einfluss auf den demografischen Wandel. Die Pandemie hat die ohnehin schwierige Situation der Rekrutierung des Nachwuchses ebenfalls ausgebremst. Laut Experten, ist die Nachfrage nach Lehrgängen gesunken und hat sich seitdem nicht wieder erholt. Die Generation Z hat aufgrund der demografischen Veränderungen eine starke Verhandlungsposition. Früher war man bestrebt, sich in Unternehmen einzufinden und Leistung zu erbringen, anstatt bereits vor dem ersten Arbeitstag mit eigenen Ansprüchen zu kommen, wie es heute der Fall ist. Die Forderung nach einer Vier-Tage-Woche und mehr Freizeit könnte für Menschen aus einer anderen Generation zunächst fremd erscheinen.

Kommunikation mit der Gen Z

Eine klare, authentische und digitale Ansprache ist erforderlich, um mit der Gen Z zu kommunizieren. Da diese Generation mit sozialen Medien und digitalen Plattformen aufgewachsen ist, sind Online-Plattformen die effektivste Möglichkeit, mit zukünftigen Talenten in Kontakt zu treten. Eine effektive Ansprache erfordert die Verwendung von Videos, interaktiven Inhalten und die direkte Kommunikation über Social Media. Um die Generation Z effektiv zu erreichen, ist digitales Recruiting entscheidend. Es ist ratsam, Online-Jobbörsen, soziale Medien und Karriere-Websites zu nutzen. Mobile Bewerbungsprozesse und fortschrittliche Recruiting-Tools werden der Schlüssel sein und den Auswahlprozess verbessern.

So wird auch die Onboardingphase erfolgreich

Die alte Art des Onboardings funktioniert in dieser sich schnell entwickelnden Umgebung nicht mehr. Laut dem Weltwirtschaftsforum wird die Gen Z in ihren aktuellen und zukünftigen Funktionen erfolgreich sein. Da diese Generation wachsen wird, ist es wichtig, eine neue Strategie zu entwickeln, die jungen Mitarbeitern Spaß macht und ihnen hilft, erfolgreich zu sein:

Steigern Sie das Engagement durch die Schaffung eines sicheren Umfelds

Frühzeitiges Soft-Skills-Training und Networking-Unterstützung sind wichtig

Beginnen Sie, die Qualifikationslücke zu schließen

Passen Sie Ihren Prozess für hybrides Arbeiten an

Mithilfe der Persönlichkeitsanalyse können Sie Bewerber:innen noch besser verstehen und gezielt später auch fördern

Fazit

Die Gen Z bringt frischen Wind und neue Sichtweisen in die SHK-Welt. Arbeitgeber haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie die Bedürfnisse und Erwartungen dieser jungen Talente verstehen und darauf reagieren. Um die Generation Z für die SHK-Branche zu gewinnen und eine erfolgreiche Zukunft zu gestalten, ist es wichtig, nachhaltigen Praktiken, die Nutzung digitaler Technologien und eine klare Kommunikationsstrategie zu integrieren.

