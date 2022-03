Pressemeldung

Verbraucher:innen wollen zunehmend einen Beitrag zum globalen Kampf gegen den Klimawandel leisten. Deshalb entscheiden sie sich immer mehr für einen nachhaltigeren Lebensstil und umweltfreundliche Produkte. In einer repräsentativen Studie, die YouGov im Auftrag von GROHE durchgeführt hat, gaben 54 Prozent der Befragten an, dass ein neues Produkt sie dabei unterstützen soll, in ihrem Alltag Plastik zu sparen - noch vor der Einsparung von Abfall (53 Prozent) und Energie (51 Prozent).1 Wohnräume wie Küchen sind ein zentraler Bestandteil im Alltag der Menschen. Küchenstudios und Installateur:innen sind daher in einer einmaligen Position, zur Reduzierung des Plastikverbrauchs beizutragen, indem sie innovative Produkte anbieten und zu vertrauenswürdigen Experten beim Thema Nachhaltigkeit werden. GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, bietet ihren Fachpartner:innen eine Produktlinie, die darauf abzielt, den Plastikfußabdruck der Konsument:innen zu reduzieren.

Eine nachhaltige Alternative

Ein Portfolio, das den Nachhaltigkeitsbedürfnissen der Verbraucher:innen gerecht wird und gleichzeitig qualitativ hochwertige Produkte bietet, ist ein Gewinn für Fachpartner:innen und ihre Kund:innen.



Mit GROHE Blue hat die Marke eine umweltfreundliche Alternative entwickelt: Das Wassersystem bietet gekühltes, gefiltertes und auf Wunsch auch sprudelndes Wasser direkt aus der Küchenarmatur und ermöglicht es, Plastikflaschen zu vermeiden. Eine vierköpfige Familie kann dadurch jährlich bis zu 800 Einweg-Plastikflaschen einsparen.[1] GROHE Blue steigert zudem den Komfort im Alltag und trägt gleichzeitig direkt zu einer Zukunft mit weniger Plastik bei. Wenn nicht gehandelt wird, wird sich das Plastikmüllproblem nur noch weiter verschärfen. Die jüngste Studie des WWFs geht davon aus, dass sich die Plastikmüllkonzentration in den Weltmeeren bis zum Jahr 2050 vervierfachen wird.[2] „Wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen. Als Marke der LIXIL Familie ist es für GROHE unumgänglich, die Ressourcen zu schützen, die uns die Natur gegeben hat. Ein Unternehmen oder eine Marke allein kann nicht schaffen, was tatsächlich getan werden muss. Deshalb wollen wir es Verbraucher:innen und unseren Fachpartner:innen gleichermaßen ermöglichen, gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten”, sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA und Co-CEO Grohe AG. „Mit innovativen Produkten wie dem GROHE Blue Wassersystem unterstützen wir unsere B2B-Partner:innen auf diesem Weg mit einem innovativen, hochwertigen Produktportfolio, das es ihnen und ihren Kund:innen ermöglicht, einen wirklichen Unterschied zu machen.”

Kooperation mit everwave

Neben der Möglichkeit für Verbraucher:innen, Plastikflaschen zu vermeiden, unterstützt GROHE auch die Reduzierung von bereits vorhandenem Plastikmüll. Seit 2019 kooperiert die Marke mit everwave.[3] Die Nichtregierungsorganisation (NGO) setzt innovative Müllsammelboote ein, um Plastikmüll zu sammeln, bevor er die Meeresökosysteme schädigt. Im Rahmen der GROHE „Made for your water” Kampagne hatten Verbraucher:innen zuletzt die Chance, einen direkten Beitrag zu einer saubereren Umwelt zu leisten: Für jedes zwischen dem 1. August und 31. Dezember 2021 gekaufte GROHE Blue Wassersystem verpflichteten sich GROHE und everwave mit Hilfe des „CollectiX" Müllsammelboots von everwave ein Kilogramm Müll zu sammeln. Dank aller Mitwirkenden wurden bei der gemeinsamen Clean-up Mission im Februar 2022 insgesamt 30 Tonnen Müll aus dem Bocac Stausee in Bosnien und Herzegowina gesammelt - das entspricht dem Gewicht von über einer Million 1,5l-PET-Flaschen.[4]

Clemens Feigl, CEO & Co-Founder von everwave, erklärt: „GROHEs Made for your water' Kampagne zeigt, wie man kommerzielle und nachhaltige Ziele miteinander in Einklang bringen kann. Wir sind stolz darauf, mit GROHE einen Partner an unserer Seite zu haben, der unsere Vision einer besseren, plastikfreien Zukunft teilt und mit dem wir das Bewusstsein für die vorherrschende Plastikkrise schärfen und konkrete Maßnahmen vorantreiben können. Wir freuen uns auf viele weitere Projekte in der Zukunft.”

Die Partnerschaft mit everwave ist Teil von GROHEs umfassenden Nachhaltigkeitsbemühungen: Sie stellt eine von drei wichtigen Säulen der 2018 gestarteten Less Plastic Initiative der Marke dar. Neben dem Angebot innovativer Wassersysteme wie GROHE Blue, arbeitet GROHE außerdem an der Vermeidung von überflüssigem Plastik in Produktverpackungen.

GROHE gewinnt Sonderpreis des Kitchen Innovation Awards

Für seine verantwortungsvolle Unternehmensführung in den Bereichen „Ressourcenschonung", „klimaneutrale Produktion" und „weltweites soziales Engagement" wurde GROHE mit dem Sonderpreis des Kitchen Innovation Awards 2022 ausgezeichnet.

Erfahren Sie auf unserer digitalen Erlebnisplattform GROHE X mehr darüber, wie sich GROHE der Kreislaufwirtschaft annähert, um den Einsatz neuer Ressourcen weiter zu reduzieren.

