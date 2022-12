Nach der erfolgreichen GET Nord 2022 übernimmt Danny Enwerem die Verantwortung als Projektleiter der bundesweit einzigen gemeinsamen Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima. Er setzt damit die Arbeit von Michael Arfmann fort, der nach 45 Jahren bei der Hamburg Messe und Congress in den Ruhestand tritt. Unter dessen Regie fand die GET Nord 2008 erstmals statt und hat sich seither zu einer der führenden Regionalmessen der technischen Gebäudeausstattung entwickelt.

Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress, dankte Michael Arfmann für sein jahrzehntelanges Engagement im Unternehmen und seinen Weitblick bei der Konzeption der GET Nord. Gleichzeitig freut er sich über den gelungenen Stabwechsel im Team der Verbundmesse: „Wir haben mit Danny Enwerem einen erfahrenen Projektleiter gewinnen können, der gut in der Elektro- und SHK-Branche vernetzt ist. Er wird die GET Nord in den kommenden Jahren zusammen mit unseren Partnern ausbauen und konzeptionell weiterentwickeln. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Danny Enwerem wechselte im Frühjahr 2022 von der Spree an die Elbe. Zuvor war der 29-Jährige für die Messe Berlin als Teamleiter tätig. Die nächste GET Nord findet vom 21. bis 23. November 2024 in Hamburg statt.