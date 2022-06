Gelungener Auftakt der Startups@-Reihe auf der IFH/Intherm

12 Startups, 24 Pitches und 240 Minuten Programm an 4 Messetagen: Erstmals zeigten junge Gründer ihre branchenrelevanten Innovationen auf der Fachmesse in Nürnberg. „Mit der IFH/Intherm ist die Branche nach langer Zwangspause energiegeladen in das aktuelle Fachmessejahr gestartet. Die Besucherzahlen zeigen deutlich, dass der Wunsch nach persönlichem Austausch nach wie vor sehr groß ist. Wir freuen uns, dass die Gründer, die wir erstmals mit unserem Netzwerkformat Startups@ nach Nürnberg geholt haben, von dem Wiedererstarken der Präsenzmessen profitieren konnten. Und mehr noch: viele Startups, die Messeluft geschnuppert haben, möchten den Austausch mit der Branche fortsetzen und intensivieren und nutzen deshalb die Chance, mit uns zusammen auf den zwei anstehenden Fachmessen auszustellen. Ein wichtiger Beleg dafür, dass die Idee, junge Gründer über unterschiedliche Netzwerkformate mit etablierten Unternehmen zusammenzubringen, aufgeht“, sagt Kerstin Stratmann, Geschäftsführerin der VdZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V.

Anstehende Veranstaltungen

Auf der SHK ESSEN vom 06. bis 09.09.2022 und GET Nord vom 17. bis 19.11.2022 werden Startups ihre Innovationen auf den Startups@-Areas vorstellen. Neben Pitch-Runden sind Speed-Datings mit Gründern und Unternehmensvertretern bei beiden Fachmessen geplant.

Startups@

Die VdZ hat es sich zum Ziel gesetzt, junge Gründer und etablierte Unternehmen der SHK-Branche zusammenzubringen, den Austausch von Ideen rund um die Bereiche Heizung- und Gebäudesanierung zu fördern und als Expertin und Wissensvermittlerin zu Startup-Themen in die Branche hineinzuwirken. Durch unterschiedliche Netzwerkformate unterstützen wir junge Gründer dabei, sich einen Platz in der bestehenden Wertschöpfungskette zu erobern und ihre Innovationen erfolgreich in der Branche zu tragen.