Wie können Lüfter eines Kühlaggregats auf dem Flachdach eines Hochhauses ausgetauscht werden, ohne aus Sicherheitsgründen die Anlage von oben zu betreten? Vor dieser Frage stand Maarten Hardeman, niederländischer Anwendungstechniker für internationale HLK-Projekte bei Trane, einem weltweit tätigen Hersteller von Flüssigkeitskühlern, Klimaanlagen, Wärmepumpen und Anbieter dazugehörender Dienstleistungen.

„Bei dem Hochhausprojekt befinden sich die Lüfter der Klimageräte in großer Höhe. Aus Sicherheitsgründen ist es zudem nicht erlaubt, „einfach auf die Anlage zu steigen“ und Lüfter auszutauschen“, erläutert Hardeman. “Eigentlich weisen wir unsere Kunden generell an, die Anlagen nicht zu betreten. Aber die Lüfter bei diesem Projekt sind nur erreichbar, wenn man sich auf der Oberseite des Klimageräts befindet. Um eine sichere Wartungsmöglichkeit für die Mechaniker zu finden, baten wir den Befestigungsspezialisten Walraven, eine effiziente Lösung zu entwickeln, um die Lüfter erreichen und ersetzen zu können.“

Mit Hilfe von Virtual Reality (VR) entwickelte Walraven eine digitale Umgebung, in der ein 3-D-Modell des speziell entwickelten Walraven-Sicherheitsgeländers für Flachdachinstallationen mit der dazugehörigen Wartungsplattform platziert wurde. Mitarbeiter von Walraven und Trane simulierten dann gemeinsam den Prozess des Lüfterwechsels. Auch der Trane-Kunde und die eingeplanten Mechaniker begleiteten sie in die digitale Welt. „Da sie es sind, die den Job im wirklichen Leben ausführen, gaben sie uns wertvolle Anregungen, um die Lösung einfacher und noch sicherer zu machen,“ erinnert sich Hardeman. Auf Basis des VR-Modells entstand zudem ein zwei mal zwei Meter großes Modell, das - zu Testzwecken auf einer anderen Anlage des Kunden befestigt - weitere Verfeinerungen brachte und an dem die notwendigen Qualitätstests durchgeführt wurden.

„Wir waren im Vorfeld bereits mit Walraven-Produkten und dem Walraven-Montagesystem für Flachdachinstallationen vertraut. Dieser spezielle Fall erforderte jedoch eine maßgeschneiderte Lösung. Eine Lösung für eine Herausforderung, die wir zuvor noch nie hatten,“ ist Hardeman immer noch begeistert von der Zusammenarbeit mit Walraven. „Die Lösung wurde bereits intensiv getestet und unser Kunde ist ausgesprochen zufrieden damit. Daher werden wir diese Vorgehensweise in Zukunft als Standardlösung anbieten. Gleichzeitig vertrauen wir darauf, dass unsere Zusammenarbeit mit Walraven weiterhin so vielversprechend verläuft wie dieser Entwicklungsprozess.“

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit 20 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Asien und den USA.