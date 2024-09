So wie jede Farbe den Raum beeinflusst, bestimmt auch die Materialoberfläche mit wie Einrichtungsgegenstände oder Duschkabinen in einem Raum wirken. Gebürstetes Nickel macht die Duschkabine zu einem echten Blickfang und sorgt für einen lebendigen Look im Badezimmer.

Wussten Sie, dass gebürstetes Nickel eine großartige Alternative zu glänzendem, kühlem Chrom ist? Dank seines ungewöhnlichen Farbtons, der an gebürsteten Stahl erinnert, passt es sowohl zu warmen als auch zu kalten Farbpaletten. Deshalb passt eine Duschkabine mit Details aus gebürstetem Nickel zu fast jedem Badezimmer. Die gebürstete Textur bringt die Schönheit des Materials voll zur Geltung. Obwohl es rau erscheinen mag, fühlt es sich glatt an.

Bevor Chrom in Badezimmern populär wurde, war es Nickel, das zum Schutz von Eisen vor Korrosion verwendet wurde. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurden häufig vernickelte Badarmaturen verwendet, die ihren Glanz lange bewahrten. Darüber hinaus ist Nickel so langlebig, dass noch heute Münzen aus diesem Metall im Umlauf sind und früher auch edles Besteck daraus hergestellt wurde.

Duschabtrennung aus gebürstetem Stahl - stiller Luxus und Eleganz im Badezimmer

Gebürstetes Nickel ist eine raffinierte und moderne Art, die Details von Duschkabinen, Nischenlösungen und Badewannenaufsätzen zu veredeln. Die Serien TRAVE RL, WALK-IN 8 und VILS haben Modelle in dieser Farbe.

Dank seines dezent silbrigen Farbtons ist gebürstetes Nickel sehr vielseitig und passt sowohl zu minimalistischen und modernen Bädern als auch zu Bädern im Art Déco-Stil oder Mid-Century-Stil. Sie ist eine universelle Farbe und passt perfekt zu ruhigen, harmonischen Paletten mit gebrochenen Grautönen, warmem Weiß und grellem Beige.

Gebürstetes Nickel mag auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen, wird auch die anspruchsvollsten Ästheten begeistern. Diese Oberfläche vereint Minimalismus und Eleganz und verleiht Ihrem Badezimmer ein einzigartiges, luxuriöses Gefühl.