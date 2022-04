Pressemeldung

Der regelmäßige Toilettengang gehört zum Alltag eines jeden Menschen. Besonders wichtig dabei: größtmögliche Hygiene und Komfortgefühl! Schliesslich will man sich doch nach jedem Besuch des stillen Örtchens sauber und frisch fühlen. Dafür wird in den meisten Haushalten entweder trockenes oder feuchtes Toilettenpapier verwendet. Aber bewirkt das Abwischen mit Papier tatsächlich echte Sauberkeit? Nein, sagen die Wissenschaftler, und auch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung teilt diese Meinung. Ein bekannter US-Rapper stellte dazu folgenden Vergleich an: “Nimm ein bisschen Schokolade, verreibe sie auf einem Holzboden und versuche, sie mit einem trockenen Handtuch wegzuwischen. Du wirst sie in allen Spalten verteilen.“ Klingt logisch und ziemlich eklig, wenn man die Analogie einmal zu Ende denkt. Wie hygienisch und gesund ist aber eigentlich die Verwendung von feuchtem Toilettenpapier?

In der Werbung groß als Hygieneprodukt angepriesen sind die Feuchttücher alles andere als gesund. Die verwendeten Inhaltsstoffe können Hautreizungen oder sogar Allergien auslösen. Wie aber soll ich mich nun nach dem großen Geschäft reinigen? Ganz einfach: mit Wasser. WCs mit integrierter Duschfunktion sind die Lösung! Dusch-WCs, die den Intimbereich auf Knopfdruck reinigen, sind gesund für die Haut und garantieren ein Gefühl wie frisch geduscht, und das nach jedem Toilettengang.

