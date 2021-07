Pressemeldung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2022 hat der Verwaltungsrat der Geberit AG Tobias Knechtle zum neuen CFO der Geberit Gruppe ernannt. Tobias Knechtle (49) schloss 1995 sein Masterstudium in Betriebswirtschaft an der Universität Bern (CH) ab. Seine berufliche Karriere startete er im Bereich Internal Audit bei Nestle, als Projektleiter bei der Boston Consulting Group in Zürich und Säo Paulo, sowie als Geschäftsführer der deutschen Niederlassung des Private Equity Unternehmens Cinven. Von 2009 bis 2014 bekleidete er führende Positionen im Finanzbereich bei der börsenkotierten Kudelski Group. Ab 2014 war er CFO und Mitglied der Konzernleitung bei der börsenkotierten Valora Group, Muttenz (CH). Seit 2020 ist er Investor, Partner und CFO a.i. von Innoterra AG, Zug (CH). Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Tobias Knechtle einen Manager mit einem hervorragenden Leistungsausweis im Finanzbereich von börsenkotierten Unternehmen und zusätzlich umfangreichen Erfahrungen in Bereichen wie IT und Audit gefunden zu haben. Seine sehr gut zur Geberit Kultur passende Persönlichkeit und seine breiten Erfahrungen in international ausgerichteten, börsenkotierten Unternehmen machen ihn zur geeigneten Person, um den Finanzbereich der Geberit Gruppe erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln.

CFO Roland Iff wird sich nach dem Abschluss seiner operativen Tätigkeit ab 2022 auf nicht-exekutive Aufgaben ausserhalb von Geberit konzentrieren. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken ihm bereits heute ganz herzlich für seinen sehr grossen Beitrag zum Erfolg der Geberit Gruppe und freuen sich, bis Ende 2021 weiterhin auf seine grosse Erfahrung zählen zu dürfen.

