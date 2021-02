Werkstoffauswahl für die Trinkwasser-Installation - nach DIN 50930-6 und UBA-Positivlisten



In dem gemeinsamen Web-Seminar von Geberit und Kemper legen wir einen Schwerpunkt auf die Auswahl von Werkstoffen für die Trinkwasser-Installation. Danach betrachten wir den Übergang der alleinigen Verantwortung an den Betreiber und worauf es bei der Einweisung und Übergabe ankommt.



Das Web-Seminar W16 richtet sich an Planer, Betreiber und das SHK-Fachhandwerk.

Zur Online-Anmeldung