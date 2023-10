Geberit hat 2022 die Badserie ONE um zahlreiche Keramiken und Badmöbel ergänzt und ermöglicht Bauherren und Installateuren damit eine Badgestaltung, die ihren ganz individuellen Vorstellungen entspricht. Nun erweitert Geberit das Sortiment um noch mehr Elemente in der Trendfarbe Schwarz matt: Ab 1. April 2023 sind unter anderem der Geberit ONE Spiegelschrank, die Blende des horizontalen Waschtischablaufs sowie ab 1. Juli 2023 die ONE Waschtischarmatur in dieser Farbe erhältlich und vergrößern den Gestaltungsfreiraum so noch weiter.



Erst im vergangenen Jahr hat der Sanitärhersteller Geberit viele neue Produkte der Komplettbadserie ONE vorgestellt, durch die sich über 2.000 Kombinationsmöglichkeiten für den Waschplatz ergeben. Nun kommen weitere Elemente in der absoluten Trendfarbe Schwarz matt zum breiten Portfolio hinzu. Diese Farbe ist aktuell aus Badausstellungen nicht wegzudenken.



Geberit ONE Spiegelschrank in Schwarz matt

Den Spiegelschrank der Badserie Geberit ONE gibt es seit 2022 in einer Aufputz- und Unterputzausführung, wahlweise als vollflächige Variante oder mit Nische. Die Unterputzvariante ist ab April 2023 neben den Farben Weiß pulverbeschichtet und Alu eloxiert auch in Schwarz matt erhältlich. Dabei sind alle Teile, mit Ausnahme des Spiegels und der Einlege-Glasböden, schwarz: der Abdeckrahmen, die Innenwände, die Seite und die Rückwand. Die schwarze Farbvariante ist in den gleichen Maßen erhältlich wie die bestehenden, also in den Breiten 60, 75, 90, 105 und 120 cm. Auch alle Komfortfunktionen von 2022, wie etwa das innovative Lichtkonzept Geberit ComfortLight, sind in der schwarz matten Variante standardmäßig enthalten.

Der Geberit ONE Spiegelschrank zeichnet sich darüber hinaus durch zahlreiche weitere Vorteile aus. So ist die Montage denkbar einfach und sicher: Hierfür wurde eigens eine spezielle Installationsbox entwickelt, die mit den Geberit Installationssystemen Duofix und GIS kompatibel ist. Außerdem ist der Spiegelschrank universell einsetzbar und nicht nur mit Geberit ONE, sondern auch mit anderen Serien von Geberit kombinierbar.



Geberit ONE Waschtische mit Ablaufblende in Schwarz matt

Auch der horizontale Ablauf des Geberit ONE Waschtischs erhält ein Farbupdate: Ab April 2023 gibt es ihn, zusätzlich zu den Farbvarianten Weiß, Hochglanz verchromt und Chrom gebürstet, auch in Schwarz matt. Der Kontrast mit der weißen Keramik sorgt für eine ästhetisch ansprechende Optik.

Der horizontale Ablauf ist geschickt am hinteren Rand des Beckens platziert und wird mit einer magnetisch befestigten Blende abgedeckt. Diese nach hinten versetzte Position hat den Vorteil, dass der Ablauf nicht dem Wasserstrahl ausgesetzt ist. Ein Rückspritzen aus dem Abfluss wird verhindert, es entstehen deutlich weniger Wasser- und Kalkrückstände und der Reinigungsaufwand reduziert sich ebenfalls.

Installateure profitieren zudem von einer sehr einfachen Installation: Der Raumsparsiphon mit vormontiertem Abfluss ist im Lieferumfang enthalten. Dadurch ist eine schnelle Montage möglich.



Trendelement schwarze Armatur – jetzt auch mit Geberit ONE umsetzbar

Auch die Geberit ONE Waschtischarmatur in eckigem und rundem Design hat eine Ergänzung erhalten: Ab 1. Juli 2023 ist sie nun ebenfalls in schwarz matter Ausführung erhältlich. Damit wird eine farblich harmonische Waschplatzgestaltung zusammen mit der schwarz matten Ablaufblende möglich. Ein besonders stimmiger Gesamteindruck entsteht, wenn die schwarze ONE Armatur und Ablaufblende mit der Betätigungsplatte Sigma70 in Schwarz kombiniert werden. Für eine einfache Reinigung ist die ONE Armatur mit einer Easy-to-clean-Beschichtung versehen. Der Installateur profitiert von einer einfachen, schnellen und sicheren Installation: Mit dem passenden Geberit Duofix Element ist die ONE Armatur im Handumdrehen montiert.

Geberit ONE ist eine Badserie, die auf mehreren Ebenen überzeugt: Bauherren ermöglicht sie eine Badgestaltung ganz nach ihren individuellen Vorstellungen und Installateure profitieren von einer einfachen und sicheren Montage.