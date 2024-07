Geberit hat an zwei Standorten neue Ausstellungsräume eröffnet und die Schulungsmöglich-keiten weiter ausgebaut. Nach den umfangreichen Umbaumaßnahmen können Besucher und Seminarteilnehmer im Bäderforum am Geberit Informationszentrum (GIZ) Langenfeld innovatives Baddesign erleben und sich aus erster Hand über das gesamte Spektrum der Sanitärtechnik informieren. Mit der ganzheitlichen Betrachtung der Technik vor und hinter der Wand bietet Geberit seinen Kunden einen einzigartigen und umfassenden Einblick in den aktuellen Stand der Technik. Die neue Ausstellung verbindet die Theorie der Geberit Seminare optimal und anschaulich mit der Praxis. Am Keramik-Standort Haldensleben erfahren Besucher Wissenswertes rund um die Herstellung der Geberit Keramikprodukte.

Geberit Informationszentrum und Bäderforum Langenfeld

Der Schwerpunkt der neuen Ausstellung im Bäderforum am GIZ Langenfeld liegt auf den Geberit Badezimmersystemen. Neben Einzelexponaten finden die Seminarteilnehmer hier inspirierende Badeinrichtungen und gewinnen Einblicke in die Vorteile der Geberit Systemtechnik. Das einzigartige Zusammenspiel der Sanitärtechnik hinter der Wand mit der Badausstattung vor der Wand wird in den Räumen anschaulich präsentiert. Im Ausstellungsbereich Sanitärtechnik stehen die Installations- und Spülsysteme sowie die Versorgungs- und Entwässerungssysteme im Fokus. Anhand konkreter Bauaufgaben wird dargestellt, wie die Geberit Systeme bis zur fertigen Installationswand ineinandergreifen. Diese ganzheitliche Betrachtung verdeutlicht, wie sich mit Geberit Komplettsystemen einzigartige platz- und zeitsparende Lösungen realisieren lassen. Friedrich Stöckl, Fachreferent Sanitärtechnik bei Geberit in Langenfeld, hat bereits erste Seminare in den neuen Räumen geleitet und zieht eine durchweg positive Bilanz: „Die räumliche Trennung der Themen Design und Technik erhöht die Flexibilität in der Kundenschulung. Mehrere Gruppen können reibungslos parallel und ganzheitlich geschult werden.“

Aktuelle Seminartermine und weitere Informationen zum GIZ Langenfeld und zum Bäderforum unter www.geberit.de/langenfeld

Keramik-Standort Haldensleben

Die neue Ausstellung am Geberit Keramik-Standort Haldensleben zeigt in komprimierter Form Wissenswertes rund um Keramik und Badmöbel. Das Unternehmen öffnet den Standort für seine Kunden und macht die Herstellung der eigenen Keramikprodukte attraktiv erlebbar. Vor Ort vermitteln die Geberit Außendienstmitarbeiter Wissen rund um Keramik. Inhaltlich stehen Keramik und Badgestaltung in Theorie und Praxis im Fokus, darüber hinaus gibt es Schulungen zur Sanitärtechnik. Individuelle Schulungsinhalte für Installateure, Planer und Architekten aus der Region stimmen die Geberit Kundenberater mit den Teilnehmern je nach Bedarf ab. „Das Feedback unserer Teilnehmer ist durchweg positiv. Die Teilnehmer loben die Möglichkeit, bei einer Werksbesichtigung Einblicke in den spannenden Prozess der Keramikherstellung zu gewinnen“, berichtet Uwe Pfeiffer, Geberit Regionalverkaufsleiter.

Weitere Informationen zum Geberit Keramik-Standort Haldensleben und zu den Schulungsmöglichkeiten unter www.geberit.de//haldensleben