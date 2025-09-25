25.09.2025  Stellenangebot Alle News von GEBERIT

Geberit sucht Trainer Kundenschulung (m/w/d)

In unserem neu erbauten Geberit Campus in Pfullendorf bieten wir Ihnen die perfekte Umgebung, um Ihre Fähigkeiten als Trainer für Kundenschulungen (m/w/d) voll auszuschöpfen. Werden Sie Teil unseres Teams und geben Sie Ihr Wissen der Sanitärtechnik in einer erstklassigen Arbeitsumgebung weiter.

HAUPTAUFGABEN​

  • Durchführung von Trainings: Sie führen fachbezogene Trainings im Bereich Haustechnik mit Schwerpunkten auf Abwasserhydraulik, Schall- und Brandschutz sowie Schulungen zur Geberit Software "ProPlanner" durch. Die Trainings finden vornehmlich in Präsenz, aber auch online statt.
  • Produktwissen weitergeben: Sie vermitteln das Design und die Funktionen der Geberit Badezimmerprodukte.
  • Seminarkonzeption und -durchführung: Gemeinsam mit unserem Referententeam verantworten Sie die Konzeption und Durchführung von Seminaren für Installateure, Planer, Architekten und Mitarbeitende des Großhandels.
  • Medientechnik: Zusammen mit den Kollegen (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die umfangreiche Medientechnik in den Seminarräumen, der Ausstellung und den Demonstrationsanlagen, wie dem Geberit Abwasserturm oder dem Akustiklabor.
  • Teilnehmerbetreuung: Die Begeisterung und individuelle Betreuung der Schulungsteilnehmer (m/w/d) macht diese Position so abwechslungsreich.

PROFIL

  • Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung als Sanitärmeister/-techniker (m/w/d), ein Studium der Versorgungstechnik oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur mit entsprechender technischer Vertiefung.
  • Eine betriebswirtschaftliche Zusatzqualifikation ist die ideale Ergänzung.
  • Eine hohe Affinität zu digitalen Medien und Designverständnis wären wünschenswert.
  • Kommunikationsfähigkeit und ein hoher Teamgedanke runden Ihr Profi optimal ab.

​WIR BIETEN

  • Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
  • Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
  • Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
  • Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
  • Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
  • Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice
  • Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung 
  • Verpflegung: Täglich frische und hochwertige Speisen in unserem Personalrestaurant
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement: Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer persönlichen Vitalstrategien

Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung.

Beschäftigungsart: Vollzeit
Vertragsart: Unbefristet
Ort: Pfullendorf 

KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH
Stefanie Auer
+49 7552 934 467

