Geberit sucht Trainer Kundenschulung (m/w/d)
HAUPTAUFGABEN
- Durchführung von Trainings: Sie führen fachbezogene Trainings im Bereich Haustechnik mit Schwerpunkten auf Abwasserhydraulik, Schall- und Brandschutz sowie Schulungen zur Geberit Software "ProPlanner" durch. Die Trainings finden vornehmlich in Präsenz, aber auch online statt.
- Produktwissen weitergeben: Sie vermitteln das Design und die Funktionen der Geberit Badezimmerprodukte.
- Seminarkonzeption und -durchführung: Gemeinsam mit unserem Referententeam verantworten Sie die Konzeption und Durchführung von Seminaren für Installateure, Planer, Architekten und Mitarbeitende des Großhandels.
- Medientechnik: Zusammen mit den Kollegen (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die umfangreiche Medientechnik in den Seminarräumen, der Ausstellung und den Demonstrationsanlagen, wie dem Geberit Abwasserturm oder dem Akustiklabor.
- Teilnehmerbetreuung: Die Begeisterung und individuelle Betreuung der Schulungsteilnehmer (m/w/d) macht diese Position so abwechslungsreich.
PROFIL
- Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung als Sanitärmeister/-techniker (m/w/d), ein Studium der Versorgungstechnik oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur mit entsprechender technischer Vertiefung.
- Eine betriebswirtschaftliche Zusatzqualifikation ist die ideale Ergänzung.
- Eine hohe Affinität zu digitalen Medien und Designverständnis wären wünschenswert.
- Kommunikationsfähigkeit und ein hoher Teamgedanke runden Ihr Profi optimal ab.
WIR BIETEN
- Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
- Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
- Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
- Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
- Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice
- Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung
- Verpflegung: Täglich frische und hochwertige Speisen in unserem Personalrestaurant
- Betriebliches Gesundheitsmanagement: Möglichkeiten zur Optimierung Ihrer persönlichen Vitalstrategien
Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung.
Beschäftigungsart: Vollzeit
Vertragsart: Unbefristet
Ort: Pfullendorf
KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH
Stefanie Auer
+49 7552 934 467