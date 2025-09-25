Geberit sucht Trainer Kundenschulung (m/w/d)

In unserem neu erbauten Geberit Campus in Pfullendorf bieten wir Ihnen die perfekte Umgebung, um Ihre Fähigkeiten als Trainer für Kundenschulungen (m/w/d) voll auszuschöpfen. Werden Sie Teil unseres Teams und geben Sie Ihr Wissen der Sanitärtechnik in einer erstklassigen Arbeitsumgebung weiter.