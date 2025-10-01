Geberit sucht Verkaufsberater Technik (m/w/d) Region Ulm, Heidenheim, Ostalb-Kreis, Göppingen und Alb-Donau-Kreis
HAUPTAUFGABEN
- Kompetente und freundliche Beratung des Fachhandwerks zur nachhaltigen Steigerung der Nachfrage nach unseren Produkten
- Überzeugende Präsentation unserer Produktvorteile in kaufmännischer und technischer Hinsicht
- Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen zur Pflege und zum Aufbau neuer Kundenbeziehungen
- Erfassung, Aktualisierung und systematische Analyse von Kundendaten im CRM-System
- Bearbeitung von Kundenanfragen durch Anwendung digitaler (Geberit-)Tools
AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION
- Idealerweise Abschluss als Sanitär-, Heizungsbaumeister oder -techniker (m/w/d)
- Zusatzqualifikation als Betriebswirt (m/w/d) des Handwerks wünschenswert
- Außendiensterfahrung und fundiertes Fachwissen im Bereich Haus-/Versorgungstechnik erleichtern Ihnen den Einstieg
- Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Kundenorientierung
- Wohnort in der Region
WIR BIETEN
- Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
- Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
- Kollegiale Zusammenarbeit: Flache Hierarchien und eine offene Lernkultur
- Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
- Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
- Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten
- Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Außendienst bieten wir mit dem EGYM-Wellpass & Hansefit den Rahmen für sportlichen Ausgleich.
- Mobilität: Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung verwendet werden darf
Beschäftigungsart: Vollzeit
Vertragsart: Unbefristet
Ort: Aussendienst Deutschland
KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH
Thomas Klaffke
+49 7552 934 7908