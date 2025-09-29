29.09.2025  Stellenangebot Alle News von GEBERIT

Geberit sucht Verkaufsberater Ausstellungen und Design (m/w/d) Region Nördliches Bayern

Mit viel Engagement und Know-How verstehen Sie es, unsere Kunden zu gewinnen.

HAUPTAUFGABEN​

  • Sie sorgen für die erfolgreiche Platzierung unserer Produktpalette in den Ausstellungen des Großhandels und des Handwerks.
  • Zudem übernehmen Sie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen sowie zur Neukundengewinnung.
  • Sie beraten unsere Kunden ausführlich zu Produktdesignthemen.
  • Reklamationen unserer Kunden im Keramik- und Badmöbelbereich werden von Ihnen schnell und kompetent bearbeitet.
  • Durch kontinuierliche Beobachtung des Markts und der Wettbewerber sowie der Pflege im CRM gewährleisten Sie Transparenz für das gesamte Vertriebsteam.

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATIONEN

  • Fachliche Basis ist Ihre kaufmännische Ausbildung idealerweise mit betriebswirtschaftlicher Zusatzqualifikation.
  • Darüber hinaus bringen Sie Erfahrung im Verkauf und in der Akquisition mit, im besten Fall in der Sanitärbranche.
  • Sie überzeugen durch Ihre hohe Affinität zu Designthemen, um bei unseren Kunden ein nachhaltiges Kaufverhalten unserer Produkte zu generieren.
  • Verhandlungsgeschick und Zielorientierung sind Ihre persönlichen Pluspunkte.
  • Sie sind kommunikationsstark und arbeiten gerne im Team.
  • Ihr Wohnort liegt im Verkaufsgebiet.

WIR BIETEN

  • Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
  • Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
  • Kollegiale Zusammenarbeit: Flache Hierarchien und eine offene Lernkultur
  • Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
  • Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
  • Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
  • Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice
  • Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung 
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Außendienst bieten wir mit dem EGYM-Wellpass & Hansefit den Rahmen für sportlichen Ausgleich
  • Mobilität: Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung verwendet werden darf

Beschäftigungsart: Vollzeit  
Vertragsart: Unbefristet  
Ort: Aussendienst Deutschland  

KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH 
Thomas Klaffke 
+49 7552 934 7908

Tritt gerne vorab mit mir in Kontakt!

Geberit Vertriebs GmbH
Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon:  07552 - 934-0
Endkundenummer: 07552 934 4455
www.geberit.de
