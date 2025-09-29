Geberit sucht Verkaufsberater Ausstellungen und Design (m/w/d) Region Nördliches Bayern
HAUPTAUFGABEN
- Sie sorgen für die erfolgreiche Platzierung unserer Produktpalette in den Ausstellungen des Großhandels und des Handwerks.
- Zudem übernehmen Sie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen sowie zur Neukundengewinnung.
- Sie beraten unsere Kunden ausführlich zu Produktdesignthemen.
- Reklamationen unserer Kunden im Keramik- und Badmöbelbereich werden von Ihnen schnell und kompetent bearbeitet.
- Durch kontinuierliche Beobachtung des Markts und der Wettbewerber sowie der Pflege im CRM gewährleisten Sie Transparenz für das gesamte Vertriebsteam.
AUSBILDUNG UND QUALIFIKATIONEN
- Fachliche Basis ist Ihre kaufmännische Ausbildung idealerweise mit betriebswirtschaftlicher Zusatzqualifikation.
- Darüber hinaus bringen Sie Erfahrung im Verkauf und in der Akquisition mit, im besten Fall in der Sanitärbranche.
- Sie überzeugen durch Ihre hohe Affinität zu Designthemen, um bei unseren Kunden ein nachhaltiges Kaufverhalten unserer Produkte zu generieren.
- Verhandlungsgeschick und Zielorientierung sind Ihre persönlichen Pluspunkte.
- Sie sind kommunikationsstark und arbeiten gerne im Team.
- Ihr Wohnort liegt im Verkaufsgebiet.
WIR BIETEN
- Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
- Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
- Kollegiale Zusammenarbeit: Flache Hierarchien und eine offene Lernkultur
- Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
- Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
- Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice
- Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Außendienst bieten wir mit dem EGYM-Wellpass & Hansefit den Rahmen für sportlichen Ausgleich
- Mobilität: Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung verwendet werden darf
Beschäftigungsart: Vollzeit
Vertragsart: Unbefristet
Ort: Aussendienst Deutschland
KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH
Thomas Klaffke
+49 7552 934 7908