Geberit sucht Verkaufsberater Technik (m/w/d) Region Östliches Brandenburg

Sie sind engagiert, einsatzbereit und verstehen es, Handwerker von unseren Produkten zu überzeugen? Dann suchen wir Sie für unseren Außendienst zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit.

HAUPTAUFGABEN​

  • Kompetente und freundliche Beratung des Fachhandwerks zur nachhaltigen Steigerung der Nachfrage nach unseren Produkten
  • Überzeugende Präsentation unserer Produktvorteile in kaufmännischer und technischer Hinsicht
  • Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen zur Pflege und zum Aufbau neuer Kundenbeziehungen
  • Erfassung, Aktualisierung und systematische Analyse von Kundendaten im CRM-System
  • Bearbeitung von Kundenanfragen durch Anwendung digitaler (Geberit-)Tools

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION

  • Idealerweise Abschluss als Sanitär-, Heizungsbaumeister oder -techniker (m/w/d)
  • Zusatzqualifikation als Betriebswirt (m/w/d) des Handwerks wünschenswert
  • Außendiensterfahrung und fundiertes Fachwissen im Bereich Haus-/Versorgungstechnik erleichtern Ihnen den Einstieg
  • Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Kundenorientierung
  • Wohnort in der Region

WIR BIETEN

  • Unsere Werte: Gelebte Unternehmenskultur basierend auf unserem Kompass
  • Zuverlässiger Arbeitgeber: Einen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
  • Kollegiale Zusammenarbeit: Flache Hierarchien und eine offene Lernkultur
  • Arbeitsatmosphäre: Offenes und modernes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
  • Optimaler Einstieg: Individuelles Onboarding für einen gelungenen Start
  • Geld und Vorsorge: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersversorgung und 30 Tage Urlaub
  • Flexible Arbeitszeitmodelle: Gleitende Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice
  • Familienorientierte Leistungen: Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten und Kinderferienbetreuung 
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Außendienst bieten wir mit dem EGYM-Wellpass & Hansefit den Rahmen für sportlichen Ausgleich.
  • Mobilität: Firmenwagen, der auch zur privaten Nutzung verwendet werden darf

Beschäftigungsart: Vollzeit  
Vertragsart: Unbefristet  
Ort: Aussendienst Deutschland  

KONTAKT
Geberit Vertriebs GmbH 
Thomas Klaffke 
+49 7552 934 7908

Tritt gerne vorab mit mir in Kontakt!

Geberit Vertriebs GmbH
Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon:  07552 - 934-0
Endkundenummer: 07552 934 4455
www.geberit.de
