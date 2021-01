Der Sigma Unterputz-Spülkasten von Geberit ist ab April 2021 auch mit integrierter Hygienespülung erhältlich. Er ist in den Geberit Installationssystemen für den Trockenbau GIS, GIS IV, Duofix und Duofix System verfügbar und erfüllt alle baulichen Anforderungen an Brand- und Schallschutz, Statik und Feuchteschutz sowie Trinkwasserhygiene. Foto: Geberit

Für die Einhaltung eines bestimmungsgemäßen Betriebs einer Trinkwasseranlage nach DIN 1988-200 ist der regelmäßige Wasseraustausch ein wichtiger Faktor. Um diese Funktion sicherzustellen, hat Geberit den Sigma Unterputz-Spülkasten weiterentwickelt: Dieser ist ab April 2021 wahlweise auch mit integrierter Hygienespülung erhältlich. Damit kann der erforderliche Wasseraustausch in den vorgelagerten Leitungsabschnitten für Warm- und Kaltwasser automatisch sichergestellt werden. Je nach Anforderung lassen sich individuell unterschiedliche Spüllogiken einstellen, die für mehr Trinkwasserhygiene sorgen. Die integrierte Hygienespülung eignet sich für den Einsatz in Sanitärräumen – von privatem Wohnungsbau über Hotels und Gastronomie, Bildungs- und Pflegeeinrichtungen, Arbeitsstätten bis hin zu Transit, Messen und Sportstätten.

Schon eine Nichtnutzung der Trinkwasseranlage von mehr als 72 Stunden stellt eine Betriebsunterbrechung dar und ist gleichbedeutend mit einer Stagnation des Trinkwassers. Um das zu vermeiden, hat Geberit den bewährten Sigma Unterputz-Spülkasten weiterentwickelt und bietet ihn nun optional mit integrierter Hygienespülung an. Mit dieser wird das Wasser regelmäßig ausgetauscht, sodass das Wachstum von Keimen und Bakterien eingeschränkt werden kann.

Multifunktionales WC-Element für hohe Anforderungen

Der Sigma Unterputz-Spülkasten von Geberit mit integrierter Hygienespülung ist die Antwort auf die gestiegenen Anforderungen an das moderne Bad und öffentliche Sanitärräume. Er ist in den Geberit Installationssystemen für den Trockenbau GIS, GIS IV, Duofix und Duofix System verfügbar. Als wichtige Komponente der Installationssysteme von Geberit erfüllt er alle baulichen Anforderungen an Brand- und Schallschutz, an Statik und Feuchteschutz sowie die Anforderungen an die Trinkwasserhygiene.

Sicher, funktional und individuell programmierbar

Mit der neuen Hygienespülung, die unsichtbar im Sigma Unterputz-Spülkasten integriert ist, lassen sich unterschiedliche Spüllogiken programmieren – von einer Intervallsteuerung (ein bis sieben Tage) über eine Zeit- oder Temperatursteuerung bis hin zu einer verbrauchsgesteuerten Programmierung. Die Bedienung und Inbetriebnahme erfolgen über eine App. Die Basis und Funktionalität der integrierten Hygienespülung sind identisch mit der bekannten und bewährten Hygienespülung von Geberit: Sie ist wahlweise mit einem Wasseranschluss, mit zwei Wasseranschlüssen bzw. mit zwei Wasseranschlüssen für Kalt- und Warmwasser erhältlich. Damit können ein Sanitärraum oder Etagenleitungen automatisch gespült werden.

Integrierte Hygienespülung – weniger ist mehr

Mit der Integration der Spüleinheit in den Sigma Unterputz-Spülkasten sind mehrere Vorteile für Installateur und Planer sowie Betreiber verbunden: Es ist kein zusätzliches Produkt oder zusätzlicher Platz erforderlich, welcher die Optik im Bad, Gäste-WC oder im Sanitärraum stören könnte. Gerade im öffentlichen Bereich ist das von Vorteil, da keine Elemente sichtbar sind, die beschädigt oder zerstört werden können.

Der Installateur profitiert von der einfachen Montage des Duofix Installationssystems: Dank der integrierten Lösung ist der Material- und Montageaufwand nicht höher als bei einem Standard-Unterputz-Spülkasten, die Installation geht wie gewohnt vonstatten. Weiterhin wird für die Installation kein zusätzlicher Abwasseranschluss benötigt – anders, als das bei einer separat installierten Hygienespülung der Fall wäre. Auch in der Planung bedeutet die integrierte Hygienespülung keinen zusätzlichen Mehraufwand, da das WC in den meisten Fällen Bestandteil der Sanitärraumplanung ist.

Trinkwasserhygiene: Sortiment ausgeweitet

Mit dem neuen Sigma Unterputz-Spülkasten mit integrierter Hygienespülung unterstreicht der Hersteller von Sanitärprodukten seine Kompetenz im Bereich Trinkwasserhygiene. Diese spiegelt sich in vielen Produkten wie der Geberit Hygienespülung, den elektrischen WC-Steuerungen, Urinal-Steuerungen sowie elektronischen Waschtisch-Armaturen wider.