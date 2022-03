Pressemeldung

Als Element der Badmöbelserie Geberit ONE ist der neue Geberit ONE Spiegelschrank mit dem Lichtkonzept Geberit ComfortLight in fünf verschiedenen Größen erhältlich und wird in Aluminium eloxiert und in Weiß sowie voll verspiegelt oder wahlweise mit beleuchteter Nische angeboten. Foto: Geberit

Vom 26. bis 29. April 2022 findet im Messezentrum Nürnberg die IFH/Intherm erstmals seit 2018 wieder als Präsenzveranstaltung statt. Geberit präsentiert seine Produkt-Neuheiten 2022 sowie individuelle Lösungen für spezifische Projektanforderungen. Zudem können die Messe-Besucher das breite Produktportfolio des Sanitärexperten erstmals im „House of Geberit“, dem neuen Messestandkonzept, erleben. Die IFH/Intherm ist die Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik. Alle zwei Jahre präsentieren Hersteller ihre Produkte. 2022 sind in sieben Hallen hunderte internationale Aussteller vertreten.



Geberit Neuheiten erstmals vereint an einem Messestand

Geberit stellt in Nürnberg seine Produkt-Neuheiten vor, darunter das innovative Versorgungssystem Geberit FlowFit, die neue Elektro- und Kommunikationsanschlussdose für den Unterputz-Spülkasten sowie neue Produkte der Badserie Geberit ONE. Ebenfalls präsentiert wird die Erweiterung des Befestigungssystems Typ EFF3 (Easy Fast Fix) auf alle seitlich geschlossenen WC-Keramiken der Geberit Badserien. Als besonderes Highlight können Besucher den neuen Geberit ONE Spiegelschrank mit dem patentierten Lichtkonzept ComfortLight in einem abgedunkelten Raum erleben. In hochwertig gebauten Bädern informiert der Sanitärhersteller das Fachpublikum ausführlich über das Zusammenspiel der Systemtechnik hinter und der Badgestaltung vor der Wand. Die Geberit Experten vermitteln im persönlichen Gespräch Fachwissen in unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise dem mehrgeschossigen Wohnungsbau. Die Messebesucher finden die in früheren Jahren getrennt präsentierten Bereiche „Know-how Installed“ und „Design Meets Function“ erstmalig vereint an einem Stand.

Geberit Academy – Expertenwissen und Produkte erleben

Interessierte können direkt am Messestand die Geberit Academy besuchen. Experten führen hier die neuen Produkte inklusive Montage vor. Besucher haben zudem die Möglichkeit, an Kurzpräsentationen teilzunehmen, zum Beispiel zum Geberit Unterputz-Spülkasten mit der neuen Elektro- und Kommunikationsanschlussdose. Sie dient als zentraler Punkt für alle elektrobezogenen Produkte am Spülkasten – und macht diesen damit zukunftsfähig. Wer Produkte lieber selbst ausprobieren möchte, kommt im „House of Geberit“ ebenfalls auf seine Kosten: An speziellen Montagetischen können die Standbesucher die Produkte, wie beispielsweise das innovative Versorgungssystem Geberit FlowFit, selbst in die Hand nehmen, installieren und aufbauen.

Premiere: „House of Geberit“ erstmalig auf einer Messe

Das „House of Geberit“ teilt sich in inhaltlich abgegrenzte Themenbereiche, die Besucher individuell nach ihren Interessen erkunden und erleben können. Orientiert an typischen Bauaufgaben in der Praxis werden nicht nur passgenaue Produktlösungen für alle Baubeteiligten präsentiert, sondern auch anwendungsbezogene Serviceleistungen aufgezeigt, die für jede Bauphase wertvolle Effizienzsteigerungen bieten.

Besuchen Sie die Geberit Experten in Halle 7A am Stand 7A.400.

Tickets für die Messe können Interessenten unter folgendem Link erwerben: tickets.ifh-intherm.de/webshop/13/tickets.