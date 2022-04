Pressemeldung

Geberit, einer der führenden europäischen Hersteller von Sanitärprodukten, setzt mit der Erweiterung der Badserie Geberit ONE auch 2022 wieder beeindruckende Maßstäbe bei der Ausstattung von Badezimmern. Neue Waschtisch-Designs mit modularem Möbelkonzept und Spiegelschränken bieten nun eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten für den individuellen Waschplatz. Mit dem Geberit Waschplatzkonfigurator kann eine punktgenaue Auswahl getroffen und die unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten nach Wunsch und Geschmack des Kunden dargestellt werden. Die neuen Produkte der Serie Geberit ONE sind ab April 2022 erhältlich.

Die Badserie Geberit ONE überzeugt durch ihre Modularität und Funktionalität. Dieser Anspruch wird auch mit dem neuen Portfolio fortgeführt, das ab April 2022 im Sanitärfachhandel erhältlich ist. Waschtischvarianten in unterschiedlichen Ausführungen sowie neue Möbelelemente in vielen Farben und Oberflächen – ergänzt durch verschiedene Spiegelschrankvarianten mit innovativem Lichtkonzept – stehen dann zur Verfügung. Neu sind die Waschtische mit einer Ausladung von 48 cm, wahlweise mit vertikalem oder horizontalem Ablauf und für Wand- oder Standarmaturen. Bei diesen Varianten ist kein spezielles Montageelement mehr nötig, was die Installation deutlich vereinfacht und flexibler macht.



Mit diesem innovativen Produktportfolio können Bauherren zahlreiche individuelle, perfekt aufeinander abgestimmte Gestaltungwünsche realisieren, die ihrer Raumsituation entsprechen. Mit den neuen Produkten ist Geberit ONE extrem vielseitig, funktional und preislich attraktiv.



Die neuen Geberit ONE Waschtische sind schnell und sicher montierbar

Mit dem Portfolio-Update sind nun alle Waschtischvarianten mit und ohne Hahnloch für die Standardinstallation mit einer Ausladung von 48 cm in Breiten zwischen 60 und 120 cm erhältlich, Aufsatzwaschtische mit einer Breite von 50 cm und einer Ausladung von 40 cm. Als optisches Highlight gibt es den Standard- und Möbelwaschtisch in der Breite 90 cm und horizontalem Ablauf mit großzügiger, links oder rechts angeordneter Ablagefläche. Für die Installation der neuen Waschtische benötigen Installateure kein spezielles Vorwandelement, sondern können diese schnell und sicher vor den normalen Montageelementen wie Duofix und GIS montieren. Das macht sie auch für die Renovierung attraktiv, da sie auf vorhandenen Montageelementen installiert werden können. Wie alle Geberit ONE Waschtische sind auch die neuen Varianten mit einem verdeckten Überlaufsystem ausgestattet, sodass bei allen neuen Keramiken auf ein Überlaufloch verzichtet wurde. Dadurch entsteht eine durchgehende Oberfläche und die Waschtischkeramik wirkt wesentlich eleganter.



Größere Vielfalt an Designs und Einbaumöglichkeiten

Das neue Sortiment bringt eine größere Vielfalt an unterschiedlichen Designs und Einbaumöglichkeiten mit sich. Neben den bekannten geometrischen Formen gibt es nun auch Waschtische im softorganischen Design. Bauherren haben die Wahl zwischen Standardwaschtischen, Möbel- und Aufsatzwaschtischen in Schalenform und eckigem Design. Alle neuen Geberit ONE Keramiken sind mit der besonders glatten und schmutzabweisenden Geberit KeraTect® Oberfläche beschichtet.



Zwei Ablaufvarianten für noch mehr Vielfalt

Die neuen Waschtische sind sowohl mit horizontalem Ablauf als auch mit vertikalem Ablauf erhältlich. Beide Abläufe verfügen über einen platzsparenden Geruchsverschluss, der keine Aussparung mehr in der oberen Schublade des Unterschranks benötigt und somit mehr Stauraum bietet.



Der horizontale Waschtischablauf ist an das Design des Waschtisches angepasst: Geschickt am hinteren Rand des Beckens platziert und mit einer magnetisch befestigten Blende abgedeckt. Die Blende bleibt dank des Magnets exakt in der gewünschten Position. Durch diese nach hinten versetzte Position ist der Ablauf nicht dem Wasserstrahl ausgesetzt. Dies verhindert ein Rückspritzen aus dem Abfluss und sorgt für deutlich weniger Wasser- und Kalkrückstände, wodurch sich der Reinigungsaufwand des Waschtisches reduziert. Mit einem Handgriff lässt sich die Blende, die den Ablauf abdeckt, samt integriertem Kammeinsatz entnehmen und reinigen. In Kombination mit einer Standarmatur kann das Wasser auch bei dieser Ablauflösung gestaut werden.



Die Waschtische mit einem vertikalen Ablauf verfügen über eine runde Ventilabdeckung aus Keramik, mittig platziert. Die optisch durchgängig wirkende Oberfläche sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild des Waschtischs. Zudem verfügt der Ablauf über einen reduzierten Ventilkelch. Dies erleichtert die Reinigung, insbesondere da die Ventilabdeckung über einen integrierten Kammeinsatz verfügt.

Geberit ONE Waschtischunterschränke sind echte Raumwunder

Die neuen ab April 2022 verfügbaren Geberit ONE Waschtischunterschänke und Waschtischplatten für die Waschtische in der Standardausladung von 48 cm begeistern mit einer ganzen Reihe von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Dekoren. Bis zu einer Größe von 120 cm können die Unterschränke mit einer oder zwei Schubladen ausgestattet werden. Beim Unterschrank mit einer Breite von 135 cm für die Kombination mit Aufsatzwaschtischen bieten zwei oder vier Schubladen reichlich Platz. Die Schubladen verfügen über einen „push-to-open“-Mechanismus und Selbsteinzug.

Die Geberit ONE Waschtischunterschränke sind 48 cm tief und in den Varianten 60 bis 135 cm erhältlich. Das neue, hochwertig gestaltete Schubladenkonzept ermöglicht die maximale Ausnutzung des verfügbaren Stauraums, da durch die bauliche Verlagerung des Siphons keine Aussparung mehr nötig ist. So gewinnt die obere Schublade in der Schubladenmitte mehr Tiefe und damit zusätzlichen Stauraum.

Im Inneren der Schublade kamen seitliche Designleisten in Edelstahloptik neu hinzu. In Kombination mit dem anthrazitfarbenen Innenleben entsteht eine sehr hochwertige Kombination. Optional können auch integrierbare LED-Lichtleisten gewählt werden, die für mehr Helligkeit und eine edle Optik in der Schublade sorgen. Wahlweise steht zusätzlich ein modulares Organisationssystem für mehr Ordnung in der Schublade zur Verfügung.

Für noch mehr Komfort in der Schublade kann optional ein Steckdosenelement eingebaut werden. Dieses lässt sich einfach im Unterschrank installieren und erlaubt das Aufladen und die Nutzung elektrischer Geräte. Das Steckdosenelement ist auch mit dem ComfortLight-Modul erhältlich. Damit kann der Waschtisch-Unterschrank in das Lichtkonzept des Spiegelschrankes eingebunden werden.

Mit dem neuen Möbelprogramm zum individuellen Badezimmer

Das neue Geberit ONE Möbelsortiment bietet Waschtischunterschränke sowie Seitenschränke mit einer oder zwei Schubladen, ein Seitenelement mit offener Ablage und einen Hochschrank. Für den Fall, dass mehr Stauraum benötigt wird, gibt es einen Waschtischunterschrank in 135 cm Breite für Aufsatzwaschtische, der über zwei oder vier Schubladen verfügt. Dies ermöglicht zahlreiche weitere Kombinationen für den Waschplatz, ganz gleich, ob Einzel- oder Doppelwaschtisch, mit Waschtischunterschrank oder mit einer puristischen Waschtischplatte und Handtuchhaltern.



Das gesamte Möbelsortiment ist in verschiedenen Farb- und Oberflächenvarianten erhältlich. Für Seitenschränke und das Seitenelement gibt es darüber hinaus Designabdeckungen. Im Bereich der Aufsatzwaschtische stehen Waschtischplatten nicht nur in diversen Farben, sondern auch in zwei verschiedenen Oberflächen zur Verfügung. Ein besonderes Highlight ist die Oberfläche aus Steinzeug in Marmoroptik. Insgesamt bilden Keramik, die Armatur sowie der Unterschrank oder die Waschtischplatte eine funktionale und optische Einheit.



Neue ONE Spiegelschränke mit Geberit ComfortLight

Ein Highlight der Neuheiten von Geberit ONE sind die zur Badserie passenden Spiegelschränke. Sie sind mit dem patentierten, innovativen Lichtkonzept Geberit ComfortLight ausgestattet und in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als Unterputzvariante mit Installationsrahmen oder als Aufputzvariante – somit können sie in jeder Raumsituation eingebaut werden. Für die Montage wurde eigens eine spezielle Installationsbox entwickelt. Sie ist mit den Geberit Installationssystemen Duofix und GIS kompatibel. Vier in den Spiegelschrank integrierte, aufeinander abgestimmte Lichtquellen ermöglichen eine individuell steuerbare Beleuchtung. Das blendungsfreie, direkte und indirekte Licht sorgt für ein authentisches Spiegelbild ohne Schattenwurf und beleuchtet den Waschtisch, die Armatur sowie den Raum. Die Spiegelschränke sind in fünf verschiedenen Größen von 60 bis 120 cm erhältlich und werden in Aluminium eloxiert und in weiß sowie voll verspiegelt oder wahlweise mit beleuchteter Nische angeboten.

Waschplatzkonfigurator für das perfekte Wunschbad

Mit dem webbasierten Geberit ONE Waschplatzkonfigurator können Badplaner oder Kunden selbst ihren Waschplatz einfach und bequem zusammenstellen. Einzelne Komponenten wie Waschtischkeramik, Badmöbel, Spiegelschrank, Armatur oder Zubehör aus dem gesamten Geberit ONE Portfolio lassen sich perfekt auf den persönlichen Stil und die individuelle Raumsituation abstimmen. Die Zusammenstellung dient als Basis für die Angebotserstellung durch den Installateur und für die anschließende Feinplanung, zu der auch die Begutachtung der Baustelle, die Kalkulation aller eventuell für die Unterputzinstallation und Montage anfallenden Kosten gehören. Die finale Zusammenstellung kann jederzeit gespeichert und so für die anschließende Detailplanung mit dem Badplaner herangezogen werden.

Der Geberit Waschplatzkonfigurator lässt sich auch perfekt in der Badausstellung und dem Showroom einsetzen, da dort nur ein Teil der rund 2.000 Kombinationsmöglichkeiten gezeigt werden kann. Im Geberit Waschplatzkonfigurator steht hingegen das gesamte Sortiment von Geberit ONE online zur Verfügung. Die Größe des Badezimmers, Ansprüche an das Design und die Funktion werden von Anfang an mitberücksichtigt. Der Waschplatzkonfigurator ist ab April 2022 unter waschplatz-konfigurator.geberit.de verfügbar.