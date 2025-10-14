14.10.2025  Pressemeldung Alle News von GEBERIT

Erleben Sie spannende neue Inhalte - auf dem YouTube Kanal von Geberit On Air. On-Demand verfügbar, interaktiv und mobil. 

Egal ob unterwegs mit Smartphone und Tablet oder im Büro am PC - mit dem eigenen YouTube Kanal von Geberit On Air sind Sie als SHK-Profi immer bestens informiert und nur einen Klick vom aktuellsten SHK-Know-how entfernt. 

Der Geberit On Air YouTube Kanal bietet Ihnen Einblicke in spannende Referenzen und Projekte und vermittelt mit "How-to"- und Montagevideos, sowie Fachbeiträgen und Web-Seminaren praktisches Fach- und Hintergrundwissen.

Abonnieren Sie den Kanal noch heute, damit Sie zukünftig nichts verpassen. 

Geberit Vertriebs GmbH
Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon:  07552 - 934-0
Endkundenummer: 07552 934 4455
www.geberit.de
