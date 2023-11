Der Geberit Sigma Unterputzspülkasten hat sich seit mehr als fünf Jahrzehnten bewährt und gehört zum Standard in der Ausstattung von Sanitärräumen. Stetige Weiterentwicklungen und Verbesserungen – wie beispielsweise die 2021 eingeführte integrierte Hygienespülung – berücksichtigen die Bedürfnisse von Installateuren und Nutzern von heute und morgen. Ab 1. Juli 2023 gibt es eine neue Generation des Spülkastens mit integrierter Hygienespülung, erweitertem Funktionsumfang, mehr Connectivity, neuen Steuerungsmöglichkeiten und Stromanschluss über die Power & Connect-Box.

Die neue Generation des Sigma Unterputzspülkastens ist ganz auf die Erfüllung der Anforderungen von Installateuren, Planern, Facility Managern – sowie von privaten und institutionellen Nutzern – ausgerichtet. Sie bietet mehr Komfort und zahlreiche Vernetzungsmöglichkeiten.

Erweiterte Funktionen für mehr Komfort

Intelligente Spülprogramme sorgen für einen zuverlässigen Austausch des Trinkwassers. Die Intervall-, Zeit-, Temperatur- und Volumensteuerungen lassen sich noch bedarfsgerechter einsetzen. Neu ist auch die Kaltwasser-Nutzungserkennung: Hat ein Spülvorgang des WCs durch einen Nutzer stattgefunden, orientiert sich die Hygienespülung daran und setzt den geplanten Spülvorgang zurück, um den Wasserverbrauch nicht unnötig zu erhöhen. Findet bis zur nächsten geplanten Hygienespülung kein Spülvorgang des Spülkastens statt, setzt die Hygienespülung wieder ein und spült planmäßig die Leitung.

Digital vernetzt

Die Basis für die digitale Vernetzung der Geberit Produkte ist die Geberit Power & Connect Box, über die der Unterputzspülkasten den Stromanschluss erhält. Die neue Generation des Sigma Unterputzspülkasten ermöglicht eine vielseitige, intuitive Programmierung, Steuerung und lückenlose Dokumentation über die Geberit Control App. Zudem kann der Unterputzspülkasten über das Gateway an das Netzwerkprotokoll für die Gebäudeautomation via BACnet angebunden werden.

Große Gestaltungsfreiheit

Die neue Generation des Sigma Unterputzspülkastens mit integrierter Hygienespülung erfordert weder zusätzlichen Platzbedarf noch zusätzliche Einbauteile oder Revisionsöffnungen im Sanitärraum. Sie ist kompatibel mit den mechanischen WC-Betätigungsplatten Sigma01 bis Sigma50 und ermöglicht eine große Designvielfalt für jedes Bad.

Klassiker mit Mehrwert

Seit mehr als 50 Jahren gehört der Geberit Sigma Unterputzspülkasten zum Standard in der Installationstechnik. Im Laufe der Zeit wurde er stetig erweitert und weiterentwickelt, um auch in Zukunft die Ansprüche und Wünsche der Monteure und Nutzer zu erfüllen. Mit dem Stromanschluss am WC beispielsweise ergeben sich ganz neue Möglichkeiten: Er ist die Voraussetzung für zusätzliche Komfort- und Hygieneeigenschaften. Dazu gehören unter anderem Dusch-WCs, berührungslose Betätigungsplatten oder die Geruchsabsaugung Geberit DuoFresh, die mit Strom funktionieren.

In Kombination mit der integrierten Hygienespülung bietet der Spülkasten zudem zuverlässige Lösungen für die Einhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs von Trinkwasseranlagen. Dadurch lässt sich Stagnation sicher vermeiden.