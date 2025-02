Auch im Jahr 2025 ist die Geberit NahDran Tour ein zentraler Anlaufpunkt für die Sanitärbranche. Das Event richtet sich an Installateure, Fachplaner, Bauträger und den Großhandel – und bietet ihnen die Gelegenheit, die neuesten Produkte praxisnah zu testen und ihr Fachwissen zu vertiefen. Geberit erwartet bis zum Ende der Tour im März über 15.000 Teilnehmer. An ausgewählten Veranstaltungsorten bringen Experten die Fachleute auf den aktuellen Stand zu überarbeiteten Normen und geltenden Gesetzen. An Montagetischen und in der Produkt-Ausstellung können Installateure die Neuheiten hautnah erleben und sich bei einem Feierabendbier mit Branchenkollegen austauschen. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten sich Interessierte frühzeitig unter www.geberit.de/nahdran anmelden.

Nah dran an den Anforderungen des Sanitärhandwerks: Die Veranstaltung bietet eine ideale Gelegenheit, neue Produkte auszuprobieren, sich auszutauschen und zu informieren. Im zusätzlich buchbaren Geberit Kompetenzforum, das an ausgewählten Orten stattfindet, vermitteln vier kompakte Fachvorträge wertvolle Informationen. Kreativ wird es beim Graffiti-Workshop, bei dem die Gäste zu Sprühdosen und Schablonen greifen und eigene Kunstwerke gestalten können. Vor einem besonderen Kunstwerk können sich die Gäste mit dem neuen Duofix-Element in Szene setzen und ein persönliches Erinnerungsfoto schießen.

„Die durchweg positiven Rückmeldungen der Installateure zeigen uns, dass die Veranstaltung einen echten Mehrwert bietet“, fasst Volker Röttger, Leiter Marketing Kommunikation bei Geberit, zusammen. „Für viele Besucher ist NahDran der erste wichtige Termin des Jahres, und die Begeisterung ist spürbar. Das Feedback unterstreicht, wie wichtig der Austausch ist, der im hektischen Arbeitsalltag oft zu kurz kommt. Genau hier bietet NahDran eine wertvolle Gelegenheit, sich intensiv auszutauschen und neue Produkte und Lösungen hautnah zu erleben.“

Wissen kompakt und praxisnah

Die Expertenvorträge des Kompetenzforums bei ausgewählten NahDran-Veranstaltungen bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, fundiertes Fachwissen aus verschiedenen Bereichen der Baubranche zu erhalten und sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Die Technik- und Rechtsexperten erläutern den aktuellen Stand von überarbeiteten Normen und Richtlinien sowie geltende Gesetze und präsentieren konkrete Lösungen, um Planung und Installation sicher und effizient zu gestalten. Viele Teilnehmer loben die praktischen Tipps und Einblicke, die direkt im Arbeitsalltag anwendbar sind. „Die Kompetenzvorträge haben echte Erkenntnisgewinne gebracht“, fasst ein Teilnehmer zusammen.

Die neue Abwassernorm DIN 1986-100 und ihre Auswirkungen auf die Gebäudeentwässerung werden intensiv beleuchtet. Die Referenten erläutern, welche Änderungen die Norm mit sich bringt und wie diese bei Planung und Installation von Abwassersystemen zu berücksichtigen sind.

Ein weiteres Kompetenzthema behandelt die Trinkwasserinstallation. Der neue Entwurf der DIN EN 806-2 bringt Änderungen mit sich, die bei der Planung und Ausführung von Trinkwasseranlagen beachtet werden müssen.

Noch ein Schwerpunkt des Kompetenzforums ist das Thema Baurecht. Rechtsanwalt Thomas Herrig erläutert praxisnah, wie rechtssicheres Planen und Bauen gelingt und auf welche rechtlichen Fallstricke geachtet werden sollte.

Im Vortrag zum wirtschaftlichen Bauen erklären Experten anschaulich, wie durch clevere Vorfertigung Projekte nicht nur kostensparend, sondern auch termingerecht umgesetzt werden können.

„Die vielen Gespräche und Diskussionen mit den Teilnehmern zeigen, wie groß das Informationsinteresse bei unseren Partnern ist“, stellt Peter Reichert, Leiter des Geberit Competence Centers Haustechnik, fest. Auch wer die Vorträge nicht live erleben konnte, kann von den Inhalten profitieren: Begleitend zur Tour wird es spannende On-Air-Beiträge geben. Weitere Informationen können über den Geberit Useletter abgerufen werden.

Neuheiten live erleben

Neue Produkte kennenlernen und die Montagevorteile direkt testen: Die Teilnehmer der NahDran Tour 2025 haben die Gelegenheit, sich bereits vor den Messen über die neuesten Innovationen vor und hinter der Wand zu informieren. In der Neuheitenshow werden die Highlights des Jahres kompakt und anschaulich präsentiert. An den Exponaten können die Geberit Partner dann direkt Verarbeitungstechniken erproben und innovative Produkte hautnah erleben.

Das weiterentwickelte, neue Geberit Duofix Installationselement steht im Mittelpunkt der NahDran-Veranstaltung und ist seit über 25 Jahren das Herzstück jeder WC-Installation. Die neue Generation des Sanitärklassikers bietet eine noch bessere und schnellere Montage sowie eine flexible Anpassung an die Bausituation. Die innovativen Montagevorteile können die Besucher beim Duofix Montagewettbewerb selbst testen. Sie treten gegeneinander an und wetteifern um die schnellste Montagezeit – hier zählt jede Sekunde! Zusätzlich sorgt der Spülkasten mit dem neuen, flüsterleisen Füllventil Typ 383 für mehr Komfort, während die neuen WC-Keramiken Renova und iCon mit der TurboFlush-Spültechnik eine leisere und gründlichere Spülleistung bieten. Das Portfolio an Urinal Keramiken wird durch neue spülrandlose Renova Rimfree-Modelle mit optimierter Ausspülung ergänzt. Das minimalitisch-schlanke Design der neuen Sigma40 Betätigungsplatte setzt mit Tasten in runder oder eckiger Form einen eleganten Akzent im Bad. Passend hierzu wird die neue Urinalsteuerung Typ 40 angeboten.

Kreative Auszeit: Graffiti-Kunst

Der bekannte Graffiti-Künstler Stone Graffiti, alias Philip Walch, hat ein beeindruckendes Kunstwerk aus Betätigungsplatten geschaffen, vor dem sich die Gäste mit dem neuen Duofix Element in Szene setzen und ein persönliches Erinnerungsbild mitnehmen können.

Beim Graffiti-Workshop haben die Besucher die Möglichkeit, zu Sprühdosen und Schablonen zu greifen, um ihre eigenen kreativen Werke auf Papier zu bringen.

Jetzt zur Geberit NahDran Tour anmelden und Wunschtermin sichern

Interessierte können sich für die bereits laufende Tour noch für einen Vor-Ort-Termin in ihrer Nähe anmelden. Das Interesse ist groß, an manchen Orten sind nur noch wenige Plätze frei. Deshalb ist eine frühzeitige Anmeldung zu empfehlen unter www.geberit.de/nahdran.