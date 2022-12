Der Marktführer für Sanitärprodukte ist mit der Geberit NahDran Tour 2023 mit über 100 Veranstaltungen nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich nah dran am Tagesgeschäft von Installateuren. Auf den Präsenzveranstaltungen kann das Fachpublikum noch vor der ISH die Geberit Neuheiten 2023 nah erleben, sich an zahlreichen Montagetischen selbst von den Lösungen überzeugen und sich mit Branchenkolleginnen und -kollegen austauschen. Die deutschlandweite Tour findet von Januar bis März 2023 statt.

Die Geberit NahDran Tour macht an über 100 Standorten Halt und ermöglicht so interessierten Installateuren, einen Veranstaltungsort ohne langen Anfahrtsweg zu besuchen. Im Fokus der Veranstaltung steht die Verbindung von innovativer Technik und funktionalem Design. Ein Highlight ist das neue WC Geberit Acanto mit optimierter Spültechnik, die eine effiziente, leise und noch gründlichere Ausspülung ermöglicht und raffiniert einfachem EFF3-Befestigungssystem. Im Bereich der Badausstattung zeigt der Marktführer für Sanitärprodukte die neue Duschrinne CleanLine50 mit innovativem Profil, die umfangreiche Sortimentsergänzung bei den Option Lichtspiegeln sowie neue Farbakzente bei der Badserie Geberit ONE. Im Bereich Trinkwasseraustausch präsentiert Geberit Hygienespülungen für unterschiedliche Anforderungen. Für das Management von Sanitäranlagen werden außerdem intelligente Lösungen für die Vernetzung von Systemen vorgestellt – neben vielen weiteren Neuheiten aus der Welt von Geberit.

Produkte selbst testen und praxisgerechte Lösungen erhalten



Die Besucher haben die Möglichkeit, die Montagevorteile auszuprobieren und zum Beispiel die Acanto WC TurboFlush-Spültechnik bei einem eindrucksvollen Spülversuch selbst erleben. Ein Highlight der Veranstaltung ist der Montagewettbewerb. Interessierte testen, wie leicht sich die neue WC-Keramik Acanto mit dem EFF3-Befestigungssystem installieren lässt und können hochwertige Preise wie z. B. ein exklusives Geberit Poloshirt gewinnen. Außerdem können sich die Besucher selbst von der effizienten und wirtschaftlichen Montage des neuen Versorgungssystems Geberit FlowFit überzeugen.

Austausch unter Experten

Der Austausch unter Kollegen ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Geberit NahDran Tour. Die Veranstaltung bietet eine hervorragende Plattform in lockerer Feierabend-Atmosphäre, um sich mit Kolleginnen und Kollegen über aktuelle Projekte auszutauschen und über das, was die Branche bewegt. Selbstverständlich sorgt Geberit nicht nur für eine informative und abwechslungsreiche Auszeit vom Alltag, auch für gute Verpflegung ist gesorgt. So ist die Geberit NahDran Tour in mehrfacher Hinsicht für Entscheider und Monteure ein echter Gewinn. Die Anmeldung für die jeweiligen Vor-Ort-Termine erfolgt über: www.geberit.de/nahdran

Zusätzlich veranstaltet Geberit im Januar 2023 die digitalen Previews, bei denen Interessierte die Neuheiten kompakt im Online-Stream anschauen können.

Anmeldung unter www.geberit.de/preview.