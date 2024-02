Die Geberit NahDran Tour ist ein wichtiger Treffpunkt der Sanitärbranche zum Jahresbeginn. Auch im Jahr seines 150-jährigen Bestehens ist der Marktführer für Sanitärprodukte räumlich und inhaltlich ganz nah dran am Tagesgeschäft von Planern und Installateuren. Die ersten der deutschlandweit rund 90 Veranstaltungen sind erfolgreich gestartet. Seit dem Tourstart Mitte Januar haben bereits Tausende teilgenommen, Geberit rechnet mit insgesamt 16.000 Teilnehmern. Noch bis März 2024 kann das Fachpublikum die Geberit Neuheiten erleben und bei den Fachvorträgen des Kompetenzforums wichtige Erkenntnisse gewinnen. An Montagetischen und Exponaten haben Installateure Gelegenheit, sich von den neuen Geberit Lösungen selbst zu überzeugen, ihren Wissensvorsprung zu sichern und sich bei einem Feierabendbier mit Branchenkollegen auszutauschen. Aufgrund der großen Resonanz sollten sich Interessenten frühzeitig unter www.geberit.de/nahdran anmelden.

Die Veranstaltung bietet den passenden Rahmen, um die diesjährigen Neuheiten selbst auszuprobieren und Fragen zu klären. In drei kompakten Fachvorträgen vermittelt das zusätzlich buchbare Geberit Kompetenzforum an ausgewählten Orten einen Informationsvorsprung mit praxisbezogenen Lösungen zu verschiedenen Kompetenzthemen. Auf den Events haben die Besucher Gelegenheit, gemeinsam mit Geberit das 150-jährige Unternehmensjubiläum zu feiern.

„Die durchgehend positiven Rückmeldungen der Installateure bestätigen uns, dass die Veranstaltung einen großen Mehrwert für sie bietet. Die Fachbesucher auf den Events zeigen sich überaus zufrieden mit den präsentierten Inhalten, wie auch mit dem persönlichen Charakter des Events“, fasst Volker Röttger, Leiter Marketing Kommunikation bei Geberit, die Rückmeldungen aus seinen Gesprächen zusammen, und ergänzt: „Langfristige Kundenbeziehungen stehen bei Geberit an erster Stelle. Deshalb ist uns vor allem der persönliche Austausch mit unseren Kunden sehr wichtig. Diese Nähe macht bei unseren Partnern die Veranstaltungen so besonders“: „Ich komme jedes Jahr gerne wieder. Ich schätze es, die Produkte live zu erleben, Neuheiten zu entdecken und mich auszutauschen“, so das Feedback eines Besuchers. Ein anderer lobte die Veranstaltung als „perfekte Balance zwischen Wissensvermittlung und Netzwerken.“

Wissen kompakt zu wichtigen Themen

Viele NahDran-Besucher nutzten die Expertenvorträge des Kompetenzforums, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Der Fachvortrag zu Trinkwasserhygiene liefert auf Basis neuer Forschungserkenntnisse der ETH Zürich Lösungen zum Erhalt der Trinkwassergüte bei gleichzeitiger Minimierung des Wasserverbrauchs. Die Teilnehmer erfahren, wie man mit den Mitteln der vernetzten Sanitärtechnik den Wasseraustausch gezielt und bedarfsgerecht steuern und dokumentieren kann.

Im Vortrag zur Abwasserhydraulik steht die wirtschaftliche und raumsparende Installation von Abwasserleitungen in Mehrgeschossbauten im Fokus, insbesondere die Problemzone Fallleitungsverziehung: Unter beengten Platzverhältnissen, bei großem Raumbedarf und komplexen normativen Regelungen zeigt der Fachvortrag, wie sich Fallleitungen einfacher planen und umsetzen lassen.

Fortschritt entsteht, wenn im Vergabeverfahren für Bauprojekte auch innovative Techniken, Systeme und Materialien berücksichtigt werden können. Der dritte Fachvortrag zum Bauvertragsrecht von Rechtsanwalt Dr. Rainer Koch und Kollegen zeigt Perspektiven, wie dies rechtssicher möglich ist und wie alle Baubeteiligten davon profitieren.

„Alle technischen Infos werden in Kurzform verständlich und komprimiert dargestellt. So muss man sich das Wissen nicht stundenlang anlesen“, resümiert ein Teilnehmer über das Kompetenzforum.

Neuheiten live erleben

Neue Produkte kennenlernen und Montagevorteile selbst testen: Die Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, sich schon vor den Messen über die Neuheiten vor und hinter der Wand zu informieren. An den Exponaten konnten die Geberit Partner Verarbeitungstechniken und innovative Produkte aus der Sanitärtechnik ausprobieren. Das neue Dusch-WC Geberit AquaClean Alba und weitere Neuheiten für funktionale Badausstattungen eröffnen Erfolgschancen für Badeinrichter. Darüber hinaus stellt Geberit für das Versorgungssystem FlowFit einen neuen Übergang auf Fremdsysteme vor sowie mit Mapress Therm eine wirtschaftliche Lösung für Heizung und Kühlung.

Besucher können sich außerdem an einem Exponat selbst ein Bild davon machen, wie sie mit der innovativen Abwasserhydraulik von Geberit Silent-Pro SuperTube Fallleitungen einfacher, wirtschaftlicher und platzsparender planen und umsetzen können. Im Bereich Badeinrichtung präsentiert Geberit mit Mix & Match die neuen Kombinationsmöglichkeiten der Serien ONE, iCon und Acanto, die sich durch technische Überarbeitungen eröffnen. Die Gäste können zudem antreten, um sich im Wettbewerb mit ihren Kollegen zu messen.

150 Jahre Geberit – eine erfolgreiche Partnerschaft

Der Austausch unter Experten ist ein zusätzlicher wichtiger Bestandteil der Geberit NahDran Tour. Die Veranstaltung bietet eine Plattform, um sich in lockerer Atmosphäre mit Kolleginnen und Kollegen über aktuelle Projekte auszutauschen und über das, was die Branche bewegt.

Die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Unternehmensjubiläums nutzt Geberit, um „Danke“ zu sagen: „Wir bedanken uns herzlich für die Partnerschaft mit unseren Kunden, die seit 150 Jahren ein elementarer Pfeiler unseres Erfolgs ist. Grund genug, gemeinsam zu feiern, Kontakte zu pflegen und das partnerschaftliche Miteinander auszubauen“, erklärt Volker Röttger. So erwartet die Besucher nicht nur eine informative und abwechslungsreiche Auszeit vom Alltag, es ist auch für ein gemeinsames Feierabendbier und gute Verpflegung gesorgt.

Eine Fotoaktion macht zusätzlich gute Laune: In einer Fotobox können sich die Teilnehmer auf einem Stahlträger sitzend, angelehnt an das berühmte Bild „Mittagspause auf einem Wolkenkratzer”, zusammen ablichten lassen. Die Geberit NahDran Tour ist für Entscheider und Monteure gleichermaßen ein Gewinn, so das Feedback eines Teilnehmers: „Schöner Rahmen, gutes Essen, gute Gespräche – das hat mir sehr gefallen. Auch die Fotoaktion war toll. Schön, dass wir dabei waren!“

Jetzt zur Geberit NahDran Tour anmelden und Wunschtermin sichern

Interessierte können sich für die bereits laufende Tour noch für einen Vor-Ort-Termin in ihrer Nähe anmelden. Das Interesse ist groß, an manchen Orten sind nur noch wenige Plätze frei. Deshalb ist eine frühzeitige Anmeldung zu empfehlen unter www.geberit.de/nahdran.