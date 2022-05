Geberit Nachhaltigkeitsmanagement wiederholt mit der höchsten Auszeichnung der Plattform EcoVadis bewertet

Geberit erhält zum zweiten Mal in Folge das Platin-Siegel von EcoVadis im Nachhaltigkeitsranking. Foto: Geberit/EcoVadis

Die Geberit Gruppe erhält zum zweiten Mal in Folge das Platin-Siegel von EcoVadis im Nachhaltigkeitsranking. Damit platziert sich Geberit unter den Top-1-Prozent der über 65.000 von EcoVadis gelisteten Unternehmen. Die Auszeichnung macht das seit Jahren hervorragende Nachhaltigkeitsmanagement für Kunden und Lieferanten sichtbar.

Bereits seit 1990 verfügt Geberit über eine langfristig ausgerichtete Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategie, die laufende und zukünftige Projekte, Initiativen und Aktivitäten bündelt. Ziel dabei ist es, die Lebensqualität der Menschen mit innovativen Sanitärprodukten kontinuierlich zu verbessern. Um das zu erreichen, werden alle Produkte und Dienstleistungen unter Berücksichtigung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten weiterentwickelt. Der weltweit größte Anbieter von Nachhaltigkeitsrankings für Unternehmen führt Risiko- und Leistungsbewertungen in 200 Branchen und 150 Ländern durch. Das Analysesystem umfasst dabei 21 Kriterien, die in vier Themenbereiche unterteilt sind: Umwelt, faire Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die Bewertung mit der höchsten Auszeichnung, dem Platin-Siegel, bestätigt die ausgezeichnete Nachhaltigkeitsperformance von Geberit und ist Ansporn für die weitere Unternehmensentwicklung.

Nachhaltigkeit im Fokus

Seit über 25 Jahren verbessert Geberit konsequent seinen ökologischen Fußabdruck und optimiert die Betriebsprozesse. Seit der Integration der energieintensiven Keramikproduktion im Jahr 2015 reduzierte sich die Umweltbelastung im Verhältnis zum währungsbereinigten Nettoumsatz (Ökoeffizienz) um 40,9 Prozent. Die CO 2 -Emissionen nahmen relativ zum währungsbereinigten Nettoumsatz im gleichen Zeitraum um 38,3 Prozent ab. Gestützt auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, investiert Geberit darüber hinaus aktiv in einen sparsamen und sorgfältigen Umgang mit Wasser entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Innovative Geberit Sanitärprodukte helfen, den Wasserverbrauch in Gebäuden systematisch zu optimieren. Laut einer Modellrechnung konnten seit 1998 dank der Geberit 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülkästen gegenüber traditionellen Spülsystemen rund 38 000 Millionen m3 Wasser eingespart werden.