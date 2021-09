Pressemeldung

Sympathisch, authentisch und voller Elan: Das zeichnet die erfolgreichen Beachvolleyballerinnen Chantal Laboureur, Sarah Schulz, Sandra Ittlinger und Kim Behrens aus. Nun starten die vier gemeinsam als die neuen Markenbotschafterinnen des Sanitärexperten Geberit durch. Ziel ist es, das Geberit AquaClean Dusch-WC und dessen Vorteile auf dem deutschen Markt noch bekannter zu machen und Begeisterung für das Produkt zu wecken.

Die deutschlandweite Kampagne soll sympathische Aufmerksamkeit für die sanfte Reinigung mit Wasser schaffen. Die vier Profi-Sportlerinnen teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Fitness und Beachvolleyball: Sie alle sind auch Fans von Geberit AquaClean und von dessen Vorteilen überzeugt. So verrät Sandra Ittlinger, die mit Teampartnerin Kim Behrens Anfang September Dritte bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften 2021 geworden ist: „Mir ging es mit dem Dusch-WC wie so vielen: Wer das Gefühl von Frische und Sauberkeit nach dem Toilettengang einmal verspürt hat, will es nicht mehr missen. Für mich ist es inzwischen ein wichtiger Beitrag zur täglichen Körperhygiene.“ Und die dreimalige deutsche Meisterin Chantal Laboureur, die sich gemeinsam mit Sarah Schulz gerade den deutschen Beachvolleyball-Titel 2021 geholt hat, betont: „Ich lege viel Wert auf gute Körperpflege – das Dusch-WC unterstützt mich dabei.“



Volker Röttger, Leiter Marketing Kommunikation der Geberit Vertriebs GmbH, freut sich über die Zusammenarbeit mit den vier Sportlerinnen: „Beachvolleyball und das AquaClean Dusch-WC – das passt! Körperliches Wohlbefinden, Fitness und Selbstbewusstsein spielen eine entscheidende Rolle beim Beachvolleyball. Ein Geberit AquaClean Dusch-WC leistet einen wichtigen Beitrag für eben diese positiven Eigenschaften. Mit ihrer Ausstrahlung und Power bringen unsere neuen Markenbotschafterinnen die besten Voraussetzungen mit, um authentisch und sympathisch für unser Produkt zu werben.“



Was die einzelnen Testimonials konkret am Dusch-WC schätzen, verraten sie in der Kampagne, deren Schwerpunkt auf Social Media, Online und Print liegt. Es sind Bedürfnisse wie Hygiene (Sandra Ittlinger), Produktqualität (Kim Behrens), Achtsamkeit (Chantal Laboureur) oder natürliche Körperpflege (Sarah Schulz), auf welche die Sportlerinnen besonderen Wert legen und die das AquaClean Dusch-WC für sie optimal erfüllt.

Die AquaClean Dusch-WC-Modelle des europäischen Marktführers für Sanitärprodukte Geberit reinigen den Po nach dem Toilettengang mit einem sanften, körperwarmen Wasserstrahl. Die Nachfrage danach wächst stetig in Deutschland. Mit der Begeisterungsfähigkeit der neuen Geberit AquaClean Markenbotschafterinnen soll dieser Trend noch verstärkt werden.

Mehr Infos zur Kampagne und den Markenbotschafterinnen gibt es unter www.geberit-aquaclean.de/champions.