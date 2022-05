Geberit macht den Unterputz-Spülkasten zukunftsfähig

Die Anforderungen an den Hygienestatus und den Nutzungskomfort im WC-Bereich steigen kontinuierlich. Der Unterputz-Spülkasten bewährt sich seit Jahrzehnten immer wieder neu. Geberit macht ihn nun zukunftsfähig und unverzichtbar für alle, die den WC-Komfort der Zukunft nutzen möchten: mit zahlreichen, neu entwickelten Funktionen wird er zur innovativen Technikzentrale hinter der Wand.

Verbesserte Bauteile und die Ausstattung mit zusätzlichen Funktionalitäten machen die Geberit WCs der neuen Generation zu komfortablen Hygienebereichen im privaten Wohnraum wie auch in öffentlichen Einrichtungen. Technisch intelligente Lösungen stellen den unkomplizierten Einbau und die komfortable Bedienung durch die Nutzer sicher. Dazu zählen etwa ein Stromanschluss am WC, eine drahtlos vernetzte WC-Steuerung, eine infrarotgesteuerte Fernbetätigung, ein Hygienespülmodul Intervall und ein einheitliches Spülventil für alle Unterputz-Spülkästen. Durch die Neuerungen am Spülkasten sind alle elektrobasierten Funktionen auch später nachrüstbar.

Stromanschluss am WC-Spülkasten ist der neue Standard

Die Komfortmöglichkeiten eines modernen WCs sind nahezu grenzenlos: Ob die hygienische Reinigung mit dem Dusch-WC, die Geruchsabsaugung oder das Orientierungslicht für die Nacht – der Stromanschluss in WC-Nähe macht diese Annehmlichkeiten möglich. Geberit stellt dem SHK-Handwerk für die professionelle Ausführung ab April 2022 eine Elektro- und Kommunikationsanschlussdose für das WC bereit.

Die Elektro- und Kommunikationsanschlussdose ist der zentrale Punkt für alle elektrobezogenen Produkte am Spülkasten – und ist zukunftsweisend für den Unterputz-Spülkasten. Sie befindet sich, leicht zugänglich, im Montageelement hinter der Keramik, somit sind auch die Anschlussdosen für Netzteil oder Elektroanschluss verdeckt, und eine zusätzliche störende Abdeckung entfällt. Die Elektro- und Kommunikationsanschlussdose ist mit allen gängigen WC-Keramiken kompatibel und bietet so volle Gestaltungsfreiheit. Zudem ermöglicht sie die klare Trennung der Gewerke Sanitär und Elektro. Die Dose ist in die Geberit Duofix und Geberit GIS Installationselemente für Geberit Sigma und Omega Unterputz-Spülkästen mit 12 cm integrierbar und stellt eine Versorgungsspannung von 12 Volt sicher. Das Rohbauset beinhaltet ein Kunststoffgehäuse, ein Leerrohrelement für den Anschluss eines Dusch-WCs sowie einen Bauschutz. Dieser hält den Zugang zur Anschlussdose auch nach den Fliesenarbeiten frei. Bereits beim Einbau des Duofix oder GIS Installationselements wird das Rohbauset montiert und mit einem Leerrohr verbunden. Damit ist gewährleistet, dass der Stromanschluss zu einem späteren Zeitpunkt mit minimalem Aufwand realisiert werden kann. Außerdem ist die Rohbaubox geeignet für alle GIS und Duofix WC-Elemente – sie kann dementsprechend für eventuelle spätere Veränderungen oder Erweiterungen vor der Wand vorab eingebaut werden.

Das Fertigbauset ist eine Plug and Play-Lösung und kommt zum Einsatz, wenn tatsächlich Strom am WC benötigt wird. Es besteht aus einer Anschlussplatte, einem Netzteil und einem Anschlusskabel für den Anschluss der zusätzlichen Komponenten, wie etwa einer Geruchsabsaugung. Die Netzteile mit 12 Volt können werkzeuglos montiert werden und eignen sich für alle Geberit Elektroprodukte. Die Anschlussplatte sorgt für eine saubere und regelkonforme Trennung der Gewerke zwischen dem Elektro- und dem Sanitärbereich und damit für eine sichere Montage. Hat die Elektrofachkraft diese Platte ans Stromnetz angeschlossen, dürfen alle weiteren Anschlüsse von den Sanitärfachleuten ausgeführt werden.

Um sowohl die Installation als auch den Unterhalt der elektrischen Funktionselemente zu erleichtern, ist das Anschlusskabel für die elektrischen Funktionselemente mit einem LED-Licht ausgestattet. Es wird durch die Serviceöffnung hinter der Betätigungsplatte sichtbar und zeigt an, ob die Stromversorgung einwandfrei funktioniert. Durch die Vorbereitung einer zentralen Elektroanschlussposition kann man zu einem späteren Zeitpunkt elektrische Komfortfeatures einbauen und dadurch auch künftig zusätzliche Umsätze generieren.

Neue WC-Steuerungen bieten hohen Bedienkomfort

Das Herzstück des Geberit WC-Steuerungs-Sortiments ist der neue Elektroheber. Dieser ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und ermöglicht die Realisierung eines umfassenden Sortiments an WC-Elektroniken. Dazu gehören zahlreiche Möglichkeiten zur Spülauslösung – viele speziell für barrierefreie Sanitärräume. Die Spülauslösung kann durch eine Fernauslösung mit einem externen Taster, berührungslos über einen Infrarotsensor oder via Funk erfolgen. Um die Bedienung der Produkte per Smartphone zu ermöglichen, bringt Geberit neue WC-Steuerungen mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle auf den Markt. Neben der Fern- oder berührungslosen Auslösung können diese auch mit den 1- und 2-Mengen-Betätigungsplatten Sigma01 bis Sigma60 und dem DuoFresh-Modul kombiniert werden.

Alle neuen elektronischen WC-Spülauslösungen von Geberit können mit einem Smartphone oder Tablet konfiguriert und bedient werden: Integriertes Bluetooth macht es möglich. Zur Bedienung steht die Geberit Control App für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung. Die neuen WC-Steuerungen sind ab Juli 2022 verfügbar, wahlweise für den Netz- oder Batteriebetrieb.

Spülauslösung frei im Bad platziert: Infrarottaster Typ 10

Als Alternative zu einer Betätigungsplatte ermöglicht der neue Geberit Infrarottaster Typ 10 eine berührungslose Spülauslösung bei freier Platzierungswahl. Durch die berührungslose Auslösung ermöglicht sie einen hohen Hygienestandard und eignet sich neben dem Einsatz in privaten Bädern besonders gut für halböffentliche oder öffentliche Sanitärräume sowie für barrierefreie Badezimmer. Mit dem Infrarottaster Typ10 können sowohl Geberit Sigma als auch Geberit Omega Unterputz-Spülkästen betätigt werden. Zudem ist er mit allen Sigma01 bis Sigma60 Betätigungsplatten kombinierbar. Alternativ ist auch ein eleganter Verschluss der Betätigungsplatten-Öffnung mit einer dezenten Abdeckplatte möglich. Der Taster kann im Umkreis von 1,7 m frei positioniert werden und ermöglicht eine ergonomisch einfache Auslösung. Insbesondere in barrierefreien Sanitärräumen und in kleinräumigen Bädern ist dies ein wesentlicher Komfortfaktor. Der Geberit Infrarottaster Typ 10 lässt sich mittels der mitgelieferten Kontermutter einfach in Badmöbel einbauen. Die beiliegende universelle Installationsdose kann sowohl im Nass- als auch im Trockenbau eingesetzt werden. Der Infrarottaster steht als Netz- oder Batterievariante zur Verfügung.

Geberit kommt mit dem Infrarottaster Typ 10 dem wachsenden Hygienebewusstsein entgegen. Gleichzeitig bietet er dank einer Edelstahlabdeckung Stabilität, Robustheit und Wertigkeit, durch die er sich ideal für hoch frequentierte Sanitärräume eignet. Der Taster ist ab dem 01.09.2022 verfügbar.

Neues Geberit Hygienespülmodul Intervall – Nachrüstung ebenfalls möglich

Überall dort, wo vorhersehbare Stagnationen, Nutzungsänderungen und Leerstände entstehen, sollten Vorkehrungen für einen zuverlässigen Wasseraustausch getroffen werden. Das ab Juli 2022 verfügbare Geberit Hygienespülmodul Intervall, das es als netz- oder batteriebetriebene Version gibt, übernimmt genau diese Aufgabe. Es ersetzt den normalen Lagerbock, der Einbau oder Austausch lässt sich im Handumdrehen über die Serviceöffnung direkt im Spülkasten durchführen. Das Hygienespülmodul Intervall ergänzt das bestehende, umfangreiche Sortiment der Geberit Hygienespülungen für einen regelmäßigen Wasseraustausch.

Das Geberit Hygienespülmodul Intervall lässt sich als erste Hygienespülung im Geberit Sortiment auch im Nachhinein problemlos in den Geberit Sigma Unterputzspülkasten ab Baujahr 2002 einbauen und ist mit den Geberit Betätigungsplatten Sigma01 bis Sigma60 kompatibel. Mit der Geberit Control App können Nutzer das Spülintervall (1-168 Stunden) und die Spülzeit (1-200 Sekunden) individuell und bequem mit dem Smartphone oder Tablet über eine Bluetooth-Verbindung einstellen. Die App verfügt außerdem über eine Protokollfunktion und ermöglicht dadurch die Dokumentation unterschiedlichster Parameter.