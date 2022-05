Geberit: Lösung zur einfachen und fehlerfreien Montage

Dank dem Befestigungssystem Geberit EFF3 erfolgt die Montage der WC-Keramik mit nur wenigen Handgriffen: Spezielle, mitgelieferte Muttern werden zuerst auf die zwei konventionellen Gewindestangen geschraubt. Anschließend kann die Keramik mit vormontierter Wandbefestigung auf die beiden Gewindestangen und bis an die Wand geschoben werden. Foto: Geberit

Das patentierte Geberit Befestigungssystem EFF3 ist ein Erfolgsfaktor bei der WC-Montage, da es eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Der Hersteller von Sanitärprodukten stattet deshalb seit April 2022 die seitlich geschlossenen WCs aller Geberit Badserien mit dieser einzigartigen, verdeckten Befestigungstechnologie aus.

Die große Resonanz der SHK-Fachwelt hat Geberit dazu veranlasst, jetzt die seitlich geschlossenen WC-Keramiken sämtlicher Badserien mit dem Befestigungssystem Typ EFF3 (Easy Fast Fix) auszustatten. Sie erlaubt die schnelle und sichere Montage von WCs an der Wand und bringt damit eine wesentliche Erleichterung in den Arbeitsalltag von Installateuren. Eine millimetergenaue Abmessung der Gewindestangen und die dadurch umständliche und fehlerbehaftete Montage gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

Vereinfachte WC-Montage dank Umlenkgetriebe

Sanitärfachleute können sich bei der Installation aller seitlich geschlossenen Geberit WCs künftig auf eine vereinfachte Montage freuen. Mit dem Befestigungssystem Typ EFF3 sind die WC-Keramiken mit nur wenigen Handgriffen an der Wand montiert. Spezielle, mitgelieferte Muttern werden zuerst auf die zwei konventionellen Gewindestangen geschraubt. Anschließend kann die Keramik mit vormontierter Wandbefestigung auf die beiden Gewindestangen und bis an die Wand geschoben werden. Dadurch ist es nicht mehr nötig, beide Schrauben gleichzeitig anziehen zu müssen. Die Bolzen werden dabei mittels eines eigens dafür entwickelten Umlenkgetriebes mit optimierter Kraftübertragung angezogen. Die Keramik ist damit konstant satt angezogen montiert. Die Endfixierung erfolgt dann mit nur einem Innensechskantschlüssel durch die beiden Löcher in der Keramik, die der Befestigung des WC-Sitzes dienen.

Die patentierte EFF3-Technologie von Geberit erlaubt eine verdeckte Befestigung aller seitlich geschlossenen Geberit WCs an der Wand ohne störende Befestigungsöffnungen. Montagevideos sind verfügbar auf der Geberit-Website.