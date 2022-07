Ein wesentlicher Bestandteil von Trinkwasserinstallationen sind Absperrorgane, die eine wichtige Rolle für die Wartung erfüllen. Traditionell werden hierfür Schrägsitzventile eingesetzt. Für die drei Versorgungssysteme Geberit Mapress, FlowFit und Mepla erweitert der Sanitärhersteller ab April 2022 das Sortiment der Absperrorgane um Schrägsitzventile. Mit den neuen Produkten wird der Planungs- und Bestellprozess deutlich vereinfacht, da Rohr und Ventil aus einer Hand kommen. Der Ventileinbau selbst erfolgt ohne zusätzliche Gewindeübergänge. Das vereinfacht die Installation und bringt eine Zeitersparnis mit sich. Schutzkappen und -stopfen an den Pressenden verhindern zuverlässig den Schmutzeintrag im noch nicht eingebauten Zustand. Für eine sichere Inbetriebnahme führt Geberit ab April ebenfalls ein eigenes Lecksuchspray für die Druckprüfung mit Luft oder inerten Gasen ein.

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten führen für den Installateur zu einer deutlichen Vereinfachung bei der Bestellung und Installation. Für den Planer wiederum erleichtert sich der Planungsprozess signifikant. Das Bedürfnis, Rohr und Ventil aus einer Hand zu beziehen, erfüllt Geberit ab April 2022 mit einem neuen Sortiment an System-Schrägsitzventilen für drei Geberit Versorgungssysteme.

N eue Schrägsitzventile für Geberit Mapress, FlowFit und Mepla

Für das Versorgungssystem Geberit Mapress ist das Schrägsitzventil aus Rotguss in den Dimensionen d15 bis d54, für Geberit FlowFit aus bleifreiem Rotguss in den Dimensionen d16 bis d50 und für Geberit Mepla aus Rotguss in den Dimensionen d20 bis d50 erhältlich. Die Installation wird deutlich vereinfacht, da sie sich direkt mit dem Rohrleitungssystem verpressen lassen. Indem Geberit die Pressanschlüsse direkt am Ventil angeformt hat, kann das Ventil somit ohne zusätzliche Gewindeübergänge eingebaut werden. Sie sind außerdem mit Schutzkappen und -stopfen an den Pressenden versehen, die zuverlässig den Schmutzeintrag im noch nicht eingebauten Zustand verhindern. Direkt am Ventil befindet sich zudem die Anschlussmöglichkeit für beispielsweise ein Probenahme- oder Entleerventil. Die Geberit Schrägsitzventile sind vollständig durchströmt und durch die wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM besonders betriebsfreundlich und langlebig.