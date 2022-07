Auch das neue Design überzeugt: Die Drehbetätigungen und Ventilabdeckungen gibt es in mehreren neuen Farben. Hier zu sehen in Kombination mit der Geberit Badewanne Tawa. Foto: Geberit

Bei der Installation von Badewannen ist die Montagesicherheit ein wichtiges Kriterium, damit eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme erfolgen kann. Ab April 2022 bietet Geberit neue Ablaufgarnituren mit Fertigbausets für Badewannen an, die dank vereinheitlichter Komponenten die Sicherheit bei der Montage erhöhen. Und auch das elegante Design überzeugt: Die neuen Drehbetätigungen und Ventilabdeckungen sind in mattschwarz, hochglanz-verchromt oder weiß, optional mit hochglanz-verchromtem Designring, verfügbar und passen somit in jedes Badezimmer.



Bei der Planung von Bädern sind für den Planer und Installateur Design und Sicherheit zwei ausschlaggebende Kriterien für die Produktauswahl. Ab April 2022 bietet Geberit neu entwickelte Ablaufgarnituren an, deren trinkwasserführenden Bauteile den aktuellen Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamts für Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen. Sie geben dem Installateur und Planer die gewünschte Sicherheit und sind eine Lösung für eine klare, reduzierte und hoch funktionale Badausstattung.



Neue Geberit Ablaufgarnituren für Badewannen

Die neuen Ablaufgarnituren ermöglichen dem Installateur und Planer, die Designsprache des gesamten Bades auch bei der Gestaltung des Wannenbereichs fortzusetzen. Optisch bestechen sie in hochglanz-verchromt, mattschwarz und in weiß, optional mit hochglanz-verchromtem Designring. Ein minimalistisches Design, das konsequent umgesetzt wird: die sichtbare Tiefe der Abläufe mit Drehbetätigung und Zulauf ist deutlich geringer. Dem Installateur bieten die neuen Ablaufgarnit uren für das gesamte Produktspektrum der Badewannenabläufe Montagesicherheit durch die vereinheitlichten Komponenten: die Abläufe mit Drehbetätigung, die Abläufe mit Drehbetätigung und Zulauf sowie die Druckbetätigung PushControl verfügen über das neue Überlaufrohr in d32, den neuen Überlaufbogen mit Steckmuffe und das Ablaufventil in d40. Die Anbindung an die Wasserleitung erfolgt mit einem universellen MasterFix-Anschlusswinkel. Das Fertigbauset ist zudem rückwärtskompatibel für Abläufe mit Drehbetätigung und Abläufe mit Drehbetätigung und Zulauf. Um die Sicherheit nach der Installation zu gewährleisten, kann die gesamte Installation mit einem druckfesten Verschluss von der Mischbatterie bis zum Zulauf einer Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen mit bis zu 150 hPa unterzogen werden. Der verdeckte Einlauf wurde strömungstechnisch optimiert und lässt sich dank von Hand entfernbarem Strahlregler mühelos entkalken.

Die neuen Ablaufgarnituren sind kompatibel mit den drei Geberit Badewannen Tawa, Soana und Supero, die ebenfalls schlicht und elegant im Design sind. Und dank der sicheren Montage erleichtern die neuen Ablaufgarnituren von Geberit dem Monteur die ordnungsgemäße Installation.