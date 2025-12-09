Bild: Geberit
GEBERIT KUNDENSCHULUNG

KURZE WEGE FÜR SHK-PROFIS

Mit vier Schulungsstandorten in Pfullendorf, Langenfeld, Haldensleben und Lichtenstein sind Vor-Ort-Seminare für Kunden überall in Deutschland leicht zu erreichen. Die Schulungszentren bieten Seminare auf dem neuesten Stand der Technik, innovative Exponate und großzügige Ausstellungsflächen. 

Die offenen Seminare sind ab sofort buchbar. Alle relevanten Informationen sind auf der Geberit Website verfügbar. Eine Auswahl an Schulungsangeboten im ersten Quartal finden Sie zudem direkt hier:

B2 - Design- und BadplanungstraininG

Trends und Einrichtungsstile

03. - 04. Februar 2026

GIZ Langenfeld

Trainer: André Höbing

Zielgruppe: Ausstellungs- und Verkaufspersonal aus Fachhandel und Fachhandwerk

F10 - HYIGIENEFACHKRAFT PLANUNG, AUSFÜHRUNG UND BAUÜBERWACHUNG

Trinkwasserhygieneschulung mit Praxisbezug

24. - 25. Februar 2026

Raum Hamburg

Zielgruppe: Planer, Betriebsingenieure, Projektleiter, Investoren 

F6 - Trinkwasseranlagen hygienebewusst planen und erstellen

Trinkwasserhygieneschulung mit Praxisbezug 

10. - 11. März 2026

GIZ Langenfeld

Zielgruppe: Planer, Betriebsingenieure, Investoren

F7 - Trinkwasseranlagen hygienebewusst errichten und betreiben

Trinkwasserhygieneschulung mit Praxisbezug 

12. März 2026

GIZ Langenfeld

Zielgruppe: SHK-Fachhandwerk

F4 - GEBERIT AQUACLEAN

Technik, Beratung und Montage

24. März 2026

GIZ Langenfeld

Zielgruppe: SHK-Fachhandwerk, SHK-Großhandel (Mitarbeiter aus Beratung und Verkauf)

