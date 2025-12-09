GEBERIT KUNDENSCHULUNG
Mit vier Schulungsstandorten in Pfullendorf, Langenfeld, Haldensleben und Lichtenstein sind Vor-Ort-Seminare für Kunden überall in Deutschland leicht zu erreichen. Die Schulungszentren bieten Seminare auf dem neuesten Stand der Technik, innovative Exponate und großzügige Ausstellungsflächen.
Die offenen Seminare sind ab sofort buchbar. Alle relevanten Informationen sind auf der Geberit Website verfügbar. Eine Auswahl an Schulungsangeboten im ersten Quartal finden Sie zudem direkt hier:
B2 - Design- und BadplanungstraininG
Trends und Einrichtungsstile
03. - 04. Februar 2026
GIZ Langenfeld
Trainer: André Höbing
Zielgruppe: Ausstellungs- und Verkaufspersonal aus Fachhandel und Fachhandwerk
F10 - HYIGIENEFACHKRAFT PLANUNG, AUSFÜHRUNG UND BAUÜBERWACHUNG
Trinkwasserhygieneschulung mit Praxisbezug
24. - 25. Februar 2026
Raum Hamburg
Zielgruppe: Planer, Betriebsingenieure, Projektleiter, Investoren
F6 - Trinkwasseranlagen hygienebewusst planen und erstellen
Trinkwasserhygieneschulung mit Praxisbezug
10. - 11. März 2026
GIZ Langenfeld
Zielgruppe: Planer, Betriebsingenieure, Investoren
F7 - Trinkwasseranlagen hygienebewusst errichten und betreiben
Trinkwasserhygieneschulung mit Praxisbezug
12. März 2026
GIZ Langenfeld
Zielgruppe: SHK-Fachhandwerk
F4 - GEBERIT AQUACLEAN
Technik, Beratung und Montage
24. März 2026
GIZ Langenfeld
Zielgruppe: SHK-Fachhandwerk, SHK-Großhandel (Mitarbeiter aus Beratung und Verkauf)