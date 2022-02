Pressemeldung

Die Größe des Spiegelschranks ist an die Breiten der neuen Geberit ONE Waschtische und Möbel angelehnt. Er ist sowohl in Kombination mit diesen oder als Einzellösung erhältlich. Foto: Geberit

Die optimale Ausleuchtung im Bad ist entscheidend für das Wohlfühlambiente und die komfortable Nutzung aller Funktionalitäten. Je nach Tageszeit hat der Nutzer des Bads unterschiedliche Anforderungen an das Licht. Der neue Geberit ONE Spiegelschrank deckt diese individuellen Ansprüche perfekt ab. Mit ihm bringt Geberit erstmals das neu entwickelte, integrierte Lichtkonzept Geberit ComfortLight auf den Markt. Der neue Spiegelschrank kann mit allen Badserien von Geberit kombiniert werden.

Das Geberit ComfortLight im ONE Spiegelschrank passt sich den Bedürfnissen des Nutzers exakt an. Vier in den Spiegelschrank integrierte, aufeinander abgestimmte Lichtquellen ermöglichen eine individuell steuerbare Beleuchtung. Für ein natürliches, blendfreies Licht beleuchtet der Geberit ONE Spiegelschrank den Waschplatz und den Raum indirekt über die Decke. Das Licht sorgt für ein authentisches Spiegelbild ohne Schattenwurf und lässt den gesamten Raum plastisch und somit größer wirken.

Die Lichtsteuerung lässt sich stufenlos – von hellem, kühlerem Licht bis hin zu einem dunkleren, wärmeren Licht – dimmen. Diese Kopplung von Lichttemperatur mit der Lichtstärke definiert das Geberit ComfortLight. Vier programmierte Lichtstimmungen kennzeichnen das Lichtkonzept, das dem Tagesrhythmus entsprechend das richtige Licht bietet: von der hellen Beleuchtung für die erfrischende Nutzung des Badezimmers am Morgen über Standardlicht bis hin zu Kerzenlicht-Atmosphäre und dem Orientierungslicht für die Nacht. Über die Geberit Home App kann für jede Lichtstimmung ein Zeitfenster eingestellt werden, zu dem das entsprechende Licht beim Einschalten automatisch aktiviert wird. Über die Dimmfunktion kann dieses aber jederzeit der Situation angepasst werden.

Manuelle oder digitale Lichtsteuerung nach Wunsch

Das Licht lässt sich über verschiedene Wege intuitiv steuern. Zum einen über den Lichtsensor am Spiegelschrank selbst. Dieser ist berührungssensitiv und steuert das Licht stufenlos. Die Beleuchtung lässt sich aber auch klassisch über einen Raumtaster oder -schalter bedienen.

Die automatische und digitale Steuerung funktioniert über die Geberit Home App, die sämtliche Einstellungen schnell und bequem ermöglicht. Über die App kann der Nutzer die verschiedenen Lichtstimmungen individuell festlegen und Zeitfenster definieren. Programmierbar sind die Beleuchtungsstärke, das Einschalten, das Dimmen, die Veränderung der Farbtemperatur und das Ausschalten. Bei den vier verschiedenen Modi handelt es sich um Orientierungslicht, Kerzenlicht, Standardlicht und Arbeitslicht.

Das Orientierungslicht ist ein stimmungsvolles Akzentlicht, dessen Helligkeit so individuell eingestellt werden kann, dass es angenehm für den Nutzer ist und ihm nachts im Bad die Orientierung ermöglicht.

Um das eigene Bad als Wohlfühlort zu nutzen, kann über die Geberit Home App das Kerzenlicht aktiviert werden. Es ist ein gedämpftes Licht, das zur Entspannung beiträgt. Das Standardlicht ist wiederum für die Alltagsnutzung des Bades vorgesehen. Um dagegen jedes Detail im Spiegel oder bei der Badreinigung exakt sehen zu können, hat Geberit das Arbeitslicht vorgesehen. Es ist ein sehr helles Licht, das auch bei der morgendlichen Routine unterstützt, da es blend- und schattenfrei ist. Über die im Geberit ONE Spiegelschrank verbauten LED Lichtmodule und die DALI-Technologie (Digital Addressable Lighting Interface) mit der das ComfortLight in das Lichtkonzept des Badezimmers eingebunden werden kann, erfolgt dabei die smarte Lichtsteuerung.

Einfache Montage mit der innovativen Installationsbox

Die Geberit ONE Spiegelschränke gibt es als Unterputzvariante mit Installationsrahmen oder als Aufputzvariante – und können somit in jeder Raumsituation eingebaut werden. Für die Montage wurde eigens eine spezielle Installationsbox entwickelt. Sie ist mit den Geberit Installationssystemen Duofix und GIS kompatibel. Mithilfe dieses Installationsrahmens kann die Position des Spiegelschranks bei der Unterputzlösung einfach und passgenau festgelegt werden. Wenn die Trockenbauwand erstellt und gefliest ist, lässt sich der Spiegelschrank mit wenigen Handgriffen schnell, einfach und sicher montieren.



Abgestimmt auf die gesamte Geberit ONE Badserie

Die Spiegelschränke besitzen eine komfortable Höhe von 90 cm und sind in fünf verschiedenen Breiten von 60 cm bis 120 cm erhältlich. Angeboten werden sie jeweils in Aluminium eloxiert oder weiß, Aluminium pulverbeschichtet sowie voll verspiegelt oder wahlweise mit beleuchteter Nische. Durch drei hochwertige und stufenlos verstellbare Glasablagen kann der Stauraum im Spiegelschrank individuell gestaltet werden. Zur Ausstattung gehören auch zwei Steckdosen, die im Inneren des Spiegelschranks positioniert sind. Die Größe des Spiegelschranks ist an die Breiten der neuen Geberit ONE Waschtische und Möbel angelehnt. Der Spiegelschrank lässt sich optimal dazu kombinieren und rundet die Serie Geberit ONE ab, ist aber auch als Einzellösung montierbar.