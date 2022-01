Pressemeldung

Geberit erweitert 2022 das bestehende WC-Sortiment der erfolgreichen Badserie Geberit iCon um ein weiteres Modell. Neu ist die kurze Ausladung der Keramik von nur 49 cm. Die innovative Rimfree Technologie sowie das Geberit Befestigungssystem EFF3 sind die zusätzlich überzeugenden Produktvorteile.

Wenn wenig Platz im WC-Bereich vorhanden ist, muss auf hohen Komfort dennoch nicht verzichtet werden. Das beweist Geberit jetzt mit dem neuen WC-Modell der Badserie Geberit iCon, das gegenüber der weiterhin im Sortiment verbleibenden Version eine um 4 cm kürzere Abmessung besitzt. Geberit bringt das iCon WC Compact ab Juni 2022 auf den Markt und erweitert damit das Sortiment der Badserie Geberit iCon für Kunden, die ein platzsparendes Modell bevorzugen oder nur beengte Raumverhältnisse zur Verfügung haben.

Optimale WC-Hydraulik durch innovativen Spülverteiler

Das Know-how von Geberit in Sachen Kunststoffverarbeitung, Sanitärkeramik sowie Strömungstechnologie überzeugt auch bei dem neuen Modell mit der 49 cm-Ausladung. Die Innengeometrie der WC-Keramik und der Spülverteiler optimieren die Hydraulik des WCs. Über den Spülverteiler wird das ausströmende Wasser aus dem Spülkasten im WC präzise gesteuert und gewährleistet so eine kraftvolle Reinigung der WC-Keramik. Der Spülverteiler besteht aus recyceltem Kunststoff und ist direkt an den Zulauf angeschlossen. Auf diese Weise leitet er das Wasser ohne Kontakt mit der Keramik in das WC-Becken. Da beim Produktionsprozess der WCs die noch feuchte Keramik im Brennofen schrumpft, variieren bei jedem WC die innere Keramik und die Wasserführung. Der innovative Spülverteiler und die Wasserzufuhr durch ein Kunststoffrohr gleichen die bei der Keramikherstellung üblichen Toleranzen aus, da der Wasserstrom bis zum Eintritt in das WC-Becken nicht mit der Keramik in Kontakt kommt.

Der Geberit Unterputzspülkasten, die Innengeometrie der Keramik und der in der Sanitärkeramik montierte Spülverteiler sorgen so für eine gleichbleibend optimierte Ausspülung. Die Keramikausläufe der Geberit iCon WCs sind bis zur Wand verlängert, sodass der Standard-PE-Stutzen zum Anschluss an die Abwasserleitung verwendet werden kann.

EFF3-Technologie für eine schnelle Montage der Keramik

Alle Geberit iCon WCs Rimfree sind mit der Befestigungstechnologie Typ EFF3 (Easy Fast Fix) ausgestattet. Die Keramiken lassen sich daher mit nur wenigen Handgriffen sicher an der Wand montieren. Die mitgelieferten Bolzen werden auf die Gewindestangen geschraubt, das WC mit der vormontierten EFF3-Befestigung bis zur Wand aufgeschoben und mit einem Inbusschlüssel sicher befestigt.

EasyMount-Scharniere für eine dauerhaft exakte WC-Sitz-Position

Das lästige Ausrichten des WC-Sitzes gehört mit den EasyMount-Scharnieren der Vergangenheit an. Die WC-Sitze der Geberit iCon WCs Rimfree lassen sich damit sicher und einfach ohne Schablone exakt in Position bringen und befestigen, ohne den WC-Sitz erneut abnehmen zu müssen. Zu diesem Zweck wurden spezielle Fixierbolzen zum Befestigen des WC-Sitzes entwickelt. Durch einfaches Drehen stellt sich ein Kippdübel am Bolzen horizontal und fixiert sich dadurch. Das System erlaubt eine schnelle und einfache Befestigung. Es lässt sich als Einheit ausrichten, montieren sowie demontieren, ohne dass Teile des Bolzens verloren gehen können. So wird eine dauerhafte exakte Position des WC-Sitzes gewährleistet.

WC-Sitz mit QuickRelease-Funktion

Die WC-Sitze der Geberit iCon WCs Rimfree sind mit der QuickRelease-Funktion ausgestattet. Für die Reinigung lässt sich der WC-Sitz inklusive Deckel einfach mit einem Handgriff abnehmen und wieder aufstecken. Dazu wird dieser auf 90 Grad aufgeklappt und entfernt. Nach der unkomplizierten, zeitsparenden Reinigung der WC-Keramik wird der WC-Sitz wieder aufgesteckt. Um Vandalismus im halböffentlichen und öffentlichen Bereich zu vermeiden, kann die QuickRelease-Funktion mit einem Inbusschlüssel einfach deaktiviert werden. Die WCs Rimfree der Badserie Geberit iCon sind darüber hinaus besonders leicht zu reinigen, da sie ohne Spülrand auskommen. Ränder, Rillen oder Spalten sind praktisch nicht vorhanden, sodass eine nahtlose Reinigung der Keramik möglich ist. Gleichzeitig garantiert das optimierte Spülsystem eine besonders gründliche Ausspülung.

Die Badserie Geberit iCon – bewährt und zeitlos

Die Komplettbadserie Geberit iCon steht für moderne Formensprache und zeitlose Eleganz. Geberit iCon bietet Sanitärkeramiken und Badmöbel in geradlinigem Design im mittleren Preissegment. Das umfassende Keramik- und Badmöbelprogramm ist modular aufgebaut mit zahlreichen, flexibel kombinierbaren Einzelprodukten. Es bietet sowohl für kleine als auch für große Badezimmer und unterschiedliche individuelle Bedürfnisse die richtige Ausstattung.