Das Sanitärmodul Geberit Monolith Plus ist schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Markt als Spülkastenlösung im Neubau oder in der Modernisierung von Badezimmern. Jetzt hat es der Hersteller mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet und so an aktuelle Komfort- und Designansprüche angepasst. Zu den Neuerungen zählen eine Bluetooth-Schnittstelle, die Anbindung an das Lichtkonzept Geberit ComfortLight und ein Design-Update.

Das Sanitärmodul Geberit Monolith Plus erfreut sich bereits seit seiner Einführung vor knapp 10 Jahren einer großen Nachfrage. Nun hat sich der Hersteller dazu entschlossen, einige Neuerungen durchzuführen und damit das Funktionsspektrum zu erweitern. Unter anderem wurde das Sanitärmodul mit Bluetooth ausgestattet, damit es vollständig über die Geberit Home App bedient werden kann.

Vielfältig einsetzbar

Der Geberit Monolith Plus eignet sich sowohl für den Neubau als auch für Renovierungen. Das Modul kommt überall dort zum Einsatz, wo es im Neubau Designansprüche bedient oder wo es bei Renovierung die Gegebenheiten nicht zulassen z. B. einen Unterputzspülkasten zu installieren. Beispielsweise können Aufputzspülkästen und alte Unterputzspülkästen in Gästetoiletten in kürzester Zeit durch einen Geberit Monolith Plus ersetzt und das Bad dadurch aufgewertet werden. Folglich ist das Modul so konstruiert, dass es unkompliziert montiert und an die bestehende Versorgungs- sowie Entwässerungsleitung angeschlossen werden kann.

Ansprechendes Erscheinungsbild

Nicht nur in technischer Hinsicht, auch im Bereich Design passt der Hersteller sein Sanitärmodul an die aktuellen Wünsche der Nutzer an. Die in die obere Abdeckung integrierten Soft-Touch-Tasten für zwei Spülmengen wurden haptisch und visuell überarbeitet. Sie greifen optisch das klassisch-elegante Design der Geberit Sigma21 Betätigungsplatten auf und lösen die Spülung elektronisch aus. So überzeugt das Modul durch sein elegantes Erscheinungsbild.

Gestaltungsvielfalt und Komfort

Die Sanitärtechnik des Geberit Monolith Plus befindet sich in einem edlen, monolithisch gestalteten Gehäuse. Um optimal auf unterschiedliche bauliche Gegebenheiten eingehen zu können, ist das Sanitärmodul in den Bauhöhen 101 oder 114 cm erhältlich – und je nach Einbausituation für Stand-WCs oder wandhängende Keramiken. Die Frontverkleidung aus Glas in den Farben Lava und Schwarz oder aus Steinzeug in Schieferoptik gibt es mit einer Seitenverkleidung in Schwarzchrom. Die Frontverkleidung aus Glas in den Farben Sandgrau, Weiß oder Steinzeug in Betonopik ist wiederum mit einer Seitenverkleidung in Aluminium erhältlich. Zudem besteht die Möglichkeit, die Frontverkleidung der Glasvarianten des Geberit Monolith Plus für wandhängende WC-Keramiken individuell gestalten zu lassen und so das Modul den eigenen Wünschen anzupassen.

Zentrale Lichtsteuerung

Der Hersteller hat die Beleuchtung des Moduls an das Geberit ComfortLight Lichtkonzept angepasst. So kann das Licht stufenlos von Kaltweiß zu Warmweiß – und umgekehrt – gedimmt werden. Das Modul lässt sich mit den Spiegelschränken der Badezimmerserie Geberit ONE bzw. deren Lichtstimmung synchronisieren. Eine integrierte DALI-Schnittstelle sorgt dafür, dass das Licht zentral eingestellt und gesteuert werden kann. Die einmal am Spiegelschrank vorgenommene Lichteinstellung gilt somit auch für das Orientierungslicht des Sanitärmoduls.

Frische Luft und regelmäßiger Wasseraustausch

Unangenehme Gerüche im Bad können stören. Aus diesem Grund ist der Geberit Monolith Plus mit einer Geruchsabsaugung ausgestattet. Diese nimmt die Luft direkt in der WC­Keramik auf und reinigt sie gründlich über einen Keramikwabenfilter. Eine im Monolith Plus integrierte Intervallspülung – programmierbar über die Geberit Home App – macht es über eine längere Abwesenheit möglich, die Kaltwasserleitung zu spülen und sorgt dafür, dass das Wasser in den Leitungen und im Spülksten regelmäßig ausgetauscht wird.

Mit der Geberit Home App können neben der Spülfrequenz der Intervallspülung auch weitere Einstellungen vorgenommen werden: beispielsweise die Einstellung der Spülmenge (vier bis sechs Liter für die Vollmenge) oder die Intensität und Nachlaufzeit der Geruchsabsaugung. Und auch die Farbtemperatur der Lichtstimmungen am Geberit Monolith Plus lässt sich nun einfach und intuitiv mit dem Smartphone bedienen.

Dank der attraktiven Neuerungen und den erweiterten Einsatzmöglichkeiten wird das Sanitärmodul Geberit Monolith Plus auch zukünftig den Wünschen anspruchsvoller Nutzer gerecht.