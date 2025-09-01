GEBERIT: Gut geordnet
… Im Bad sammelt sich so einiges an. Doch mit cleveren Lösungen und kleinen Helfern lässt sich in jedem Badezimmer Stauraum und Ordnung schaffen.
29.08.2025
Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat
Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert
Quelle: destatis.de
29.08.2025
Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal
Inflationsrate im August 2025 voraussichtlich +2,2 %
Quelle: destatis.de
29.08.2025
Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
Quelle: destatis.de